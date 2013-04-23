Кредит Днiпро

Додано: Чет 05 кві, 2018 09:25

wolt450 написав: Чергова проблема криворукого пакращення-збільшення пільгового періоду вилізла.

5,03 при погашенні кредитки система не зарахувала всі внесені кошти, бо паралельно списали поточні витрати з ЦІЄЇ суми.

В результаті

- виліт з пільгового періоду і нарахування штрафних сум

-в виписці єстєственно цього не видно

-може побачити цей бардак тільки гарячка.

Накатав скаргу на врегулювання ситуації, але проблема масова. Це підтверджено Чергова проблема криворукого пакращення-збільшення пільгового періоду вилізла.5,03 при погашенні кредитки система не зарахувала всі внесені кошти, бо паралельно списали поточні витрати з ЦІЄЇ суми.В результаті- виліт з пільгового періоду і нарахування штрафних сум-в виписці єстєственно цього не видно-може побачити цей бардак тільки гарячка.Накатав скаргу на врегулювання ситуації, але проблема масова. Це підтверджено

В конце января поменяли программное обеспечение и начались проблемы.Я с 01 по 05 МАРТА пытался выяснить сумму льготного периода разные сотрудники давали разные суммы. В интернет банке сумма льготного периодам теперь не отображается. СМС не приходит. Понимая что будут проблемы,заплатил на несколько тысяч больше.07.03.18 уточнил все нормально с льготным периодом, ответили: "да Вы в льготном периоде".Написал официальный запрос как клиент должен считать льготный период? Через 3 недели в телефонном режиме сообщили что горячая линия и отделение может посмотреть сумму льготного периода, клиент пока нет. Официального ответа нет.Вчера начинают приходить смс о списании со счета, 5000 грн.Произошел вылет льготного периода за январь, у очень многих клиентов.6 разных сотрудников не могли разобраться.Итог общения:1. Так считает новая программа.2. Заявку на исправление ошибки взяли, ответ в течение 30 дней.Если на простой вопрос "как считается льготный период" мне не могут ответить 30 дней, сколько здесь ждать ответа не известно.3. один из сотрудников дал пояснение что если я внес в кассу 10000 гнр, а с этот же день произошло списание по счету 7000 грн (ранее потраченных сумм). То программа в погашение зачтет только 3000грн. и это очень похоже на правду.4. Я вношу деньги4. У кого есть кредитки звоните на горячку и спрашивайте сумму льготного периода на сегодня, она будет отличаться от того как Вы сами посчитали.5. сотрудничаю с банком 20лет, такого бардака не было.