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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:26

  chieff написав:Картка не спрацювала. На 0-800-робобаба каже що через технічний збій операції з платіжними картками тимчасово недоступні. Воне вже працують над тим..... Таке в них як часто трапляється?

Мне повезло стать счастливым обладателем зарплатной карты этого банка, и это было не мое желание, а желание моего работодателя - тут никуда не денешься. С карты денег не снимаю, а трачу их в супермаркетах, ТРЦ и ресторанах. У меня очень часто бывает, что не срабатывает карта - код отказа 05 на кассе. Было дело - затаривался продуктами в воскресенье на неделю - зашел в Сильпо, потом АТБ, потом Варус, потом... Экомаркет, и... пошел отказ. Звоню в банк (в выходной день очень трудно дозвониться, чтобы поговорить с живыми банкирами), спрашиваю, что за фигня. Ответ меня просто ошарашил - у меня подозрительно высокая активность и мы заблокировали вашу карту в целях вашей же собственной безопасности. Я попытался объяснить, что в выходные хожу по магазинам и покупаю продукты на неделю - поэтому такая активность, и потребовал немедленно разблокировать мне карту. Вечером поехал с детьми в Макдональдс, и... там снова отказ. Хорошо, что приватовская кредитка - настоящая палочка выручалочка.
Вывод: в этом г0внобанке держать деньги, даже на карте, вообще не стоит, а лучше сразу снимать всю зарплату и куда-нибудь закинуть её - на Приват или Ощад. И пользоваться услугами нормальных банков. Ведь сюрпризы от Кредитднепра (отказ 05) могут возникнуть в самый неподходящий момент. И на тебя, как на лоха все смотрят на кассе.
Этот банк еще не дорос до того, чтобы выпускать нормальные банковские продукты. Даже его платежные карты изготовлены из какого-то зеленого г0вна, что протираются до дыр (затираются цифры номера карты и CVV код) за 5-7 месяцев использования.
В отделении банка сидят менеджеры с грустными лицами. Недавно пытался заменить свой зарплатный "Безлимит CLASSIC" на "Безлимит GOLD" - так мне не дали - сказали, что "Безлимит GOLD" не предназначен для зарплатных клиентов и он платный (20 грн в месяц). Похоже, зпарплатные клиенты в этом банке - бомжи с зарплатой 5000 грн.
Кредитную карточку GOLD со льготным периодом мне также не дали (сказали - низя - у вас зарплата не 50 тыс.), зато впарили зеленую кредитку без льготного периода. Я выбросил её в мусорное ведро на выходе из банка.
Похоже, банк переживает непростые времена и имеет финансовые проблемы. Да и в рейтингах на Минфине он на самом последнем месте. Его держат на плаву - потому что кому-то надо. Делайте выводы.
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Суб 12 тра, 2018 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:49

Obval_Defoltovich
Переведите свою зарплату в любой другой банк.
Для этого пишется заявление:
Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам:
Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя.
Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 07:40

  deneg net написав:Obval_Defoltovich
Переведите свою зарплату в любой другой банк.
Для этого пишется заявление:
Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам:
Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя.
Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.

Из гa@avalя не проблема написать на перевод,только руководитель от аваля сам получает премию каждый месяц.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:11

  deneg net написав:Obval_Defoltovich
Переведите свою зарплату в любой другой банк.
Для этого пишется заявление:
Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам:
Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя.
Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.


Очень часто с заявлением о переводе зп можно сразу написать заявление на увольнение. Причём второе подпишут наверняка быстрее. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:19

Акция: Телевизор за кредит каждому

https://creditdnepr.com.ua/ru/pryvatnym ... -gotivkoyu
https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... kredyt.pdf

Иными словами - возьми у нас 30к, отдай за год 44к, за это мы может быть дадим тебе сертификат на 3к (которых всего 1100 на всю страну), который ты (возможно) сможешь отоварить.

Прикольно, да ?
mustbe
 
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