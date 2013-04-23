Кредит Днiпро

Додано: Суб 12 тра, 2018 21:26

chieff написав: Картка не спрацювала. На 0-800-робобаба каже що через технічний збій операції з платіжними картками тимчасово недоступні. Воне вже працують над тим..... Таке в них як часто трапляється? Картка не спрацювала. На 0-800-робобаба каже що через технічний збій операції з платіжними картками тимчасово недоступні. Воне вже працують над тим..... Таке в них як часто трапляється?

Мне повезло стать счастливым обладателем зарплатной карты этого банка, и это было не мое желание, а желание моего работодателя - тут никуда не денешься. С карты денег не снимаю, а трачу их в супермаркетах, ТРЦ и ресторанах. У меня очень часто бывает, что не срабатывает карта - код отказа 05 на кассе. Было дело - затаривался продуктами в воскресенье на неделю - зашел в Сильпо, потом АТБ, потом Варус, потом... Экомаркет, и... пошел отказ. Звоню в банк (в выходной день очень трудно дозвониться, чтобы поговорить с живыми банкирами), спрашиваю, что за фигня. Ответ меня просто ошарашил - у меня подозрительно высокая активность и мы заблокировали вашу карту в целях вашей же собственной безопасности. Я попытался объяснить, что в выходные хожу по магазинам и покупаю продукты на неделю - поэтому такая активность, и потребовал немедленно разблокировать мне карту. Вечером поехал с детьми в Макдональдс, и... там снова отказ. Хорошо, что приватовская кредитка - настоящая палочка выручалочка.Вывод: в этом г0внобанке держать деньги, даже на карте, вообще не стоит, а лучше сразу снимать всю зарплату и куда-нибудь закинуть её - на Приват или Ощад. И пользоваться услугами нормальных банков. Ведь сюрпризы от Кредитднепра (отказ 05) могут возникнуть в самый неподходящий момент. И на тебя, как на лоха все смотрят на кассе.Этот банк еще не дорос до того, чтобы выпускать нормальные банковские продукты. Даже его платежные карты изготовлены из какого-то зеленого г0вна, что протираются до дыр (затираются цифры номера карты и CVV код) за 5-7 месяцев использования.В отделении банка сидят менеджеры с грустными лицами. Недавно пытался заменить свой зарплатный "Безлимит CLASSIC" на "Безлимит GOLD" - так мне не дали - сказали, что "Безлимит GOLD" не предназначен для зарплатных клиентов и он платный (20 грн в месяц). Похоже, зпарплатные клиенты в этом банке - бомжи с зарплатой 5000 грн.Кредитную карточку GOLD со льготным периодом мне также не дали (сказали - низя - у вас зарплата не 50 тыс.), зато впарили зеленую кредитку без льготного периода. Я выбросил её в мусорное ведро на выходе из банка.Похоже, банк переживает непростые времена и имеет финансовые проблемы. Да и в рейтингах на Минфине он на самом последнем месте. Его держат на плаву - потому что кому-то надо. Делайте выводы.