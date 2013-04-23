Кредит Днiпро

chieff написав:Картка не спрацювала. На 0-800-робобаба каже що через технічний збій операції з платіжними картками тимчасово недоступні. Воне вже працують над тим..... Таке в них як часто трапляється?
Мне повезло стать счастливым обладателем зарплатной карты этого банка, и это было не мое желание, а желание моего работодателя - тут никуда не денешься. С карты денег не снимаю, а трачу их в супермаркетах, ТРЦ и ресторанах. У меня очень часто бывает, что не срабатывает карта - код отказа 05 на кассе. Было дело - затаривался продуктами в воскресенье на неделю - зашел в Сильпо, потом АТБ, потом Варус, потом... Экомаркет, и... пошел отказ. Звоню в банк (в выходной день очень трудно дозвониться, чтобы поговорить с живыми банкирами), спрашиваю, что за фигня. Ответ меня просто ошарашил - у меня подозрительно высокая активность и мы заблокировали вашу карту в целях вашей же собственной безопасности. Я попытался объяснить, что в выходные хожу по магазинам и покупаю продукты на неделю - поэтому такая активность, и потребовал немедленно разблокировать мне карту. Вечером поехал с детьми в Макдональдс, и... там снова отказ. Хорошо, что приватовская кредитка - настоящая палочка выручалочка. Вывод: в этом г0внобанке держать деньги, даже на карте, вообще не стоит, а лучше сразу снимать всю зарплату и куда-нибудь закинуть её - на Приват или Ощад. И пользоваться услугами нормальных банков. Ведь сюрпризы от Кредитднепра (отказ 05) могут возникнуть в самый неподходящий момент. И на тебя, как на лоха все смотрят на кассе. Этот банк еще не дорос до того, чтобы выпускать нормальные банковские продукты. Даже его платежные карты изготовлены из какого-то зеленого г0вна, что протираются до дыр (затираются цифры номера карты и CVV код) за 5-7 месяцев использования. В отделении банка сидят менеджеры с грустными лицами. Недавно пытался заменить свой зарплатный "Безлимит CLASSIC" на "Безлимит GOLD" - так мне не дали - сказали, что "Безлимит GOLD" не предназначен для зарплатных клиентов и он платный (20 грн в месяц). Похоже, зпарплатные клиенты в этом банке - бомжи с зарплатой 5000 грн. Кредитную карточку GOLD со льготным периодом мне также не дали (сказали - низя - у вас зарплата не 50 тыс.), зато впарили зеленую кредитку без льготного периода. Я выбросил её в мусорное ведро на выходе из банка. Похоже, банк переживает непростые времена и имеет финансовые проблемы. Да и в рейтингах на Минфине он на самом последнем месте. Его держат на плаву - потому что кому-то надо. Делайте выводы.
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Суб 12 тра, 2018 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich Переведите свою зарплату в любой другой банк. Для этого пишется заявление: Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам: Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя. Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net написав:Obval_Defoltovich Переведите свою зарплату в любой другой банк. Для этого пишется заявление: Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам: Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя. Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.
Из гa@avalя не проблема написать на перевод,только руководитель от аваля сам получает премию каждый месяц.
deneg net написав:Obval_Defoltovich Переведите свою зарплату в любой другой банк. Для этого пишется заявление: Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам: Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя. Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.
Очень часто с заявлением о переводе зп можно сразу написать заявление на увольнение. Причём второе подпишут наверняка быстрее.
Ну че, ребята, не хочется писать эпопею в трех частях, но это звездец. НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО не ложите свои деньги в этот банк, а то поимеете неиллюзорный геморрой. И друзьям расскажите, чтоб обходили его стороной. Карты у него полное говно, как уже выше говорили, таких незащищенных карт ещё поискать надо. На стандартной карте, которую они выдают со своим пакетом услуг, есть только магнитная полоса и все. При покупках пин-код даже НЕ ТРЕБУЕТ. Снимайте воры что хотите. Но главное даже не это, главное - человеческий капитал, то есть работники, которые двигаются компанию. Это фиаско. Капиталец у них с примесью говнеца. Таких тупых и бесполезных куриц ещё надо поискать в украинских банках. НИ РАЗУ! Ни единого раза они меня не обслужили нормально, ни единой простецкой операции они не смогли сделать без запинки. Причём, я обслуживался в трех разных отделениях, поэтому могу судить. Процесс перевода в другое отделение - ооо, это отдельная песня. Эта примитивная операция не просто высшая математика для этих одноклеточных, это просто теория вероятностей. ПОЛГОДА! Больше полугода они совершали этот процесс. Так что капиталец этот не стоит и цента. Кстати, о центах. При закрытии валютного счета у меня, видите ли, на счету оставалось 3 цента. Так вот, оказывается, пока вы не заберете из кассы эти три цента, счёт вы закрыть не сможете. И из любого (ближайшего) отделения тоже не сможете. Чтобы забрать эту одну копейку в кассе, придется ехать в их постылое отделение.
В общем, прежде чем идти к ним, подумайте 10 раз. Не совершайте эту ошибку. Извините, господа-товарищи, что слишком часто в этом тексте употребляю слово "говно" , но из песни слов не выкинешь. У меня все.
С банк-клиентом какая-то лажа. Начисляют проценты, штрафы непонятно откуда. На Колл-центре все видят, но сами понять и ответить ничего не могут. Менеджер в банке клянётся божится, что все вернут, а если и опять спишут, то опять вернут. Программа лояльности стала просто никакой. Сейчас докоплю бонусы, обменяю их и закрою эту корягу.
Піня розширив термін до року депо під 16,5% грязними (виплата в кінці) через ІБ. Поповнення перший місяць в сумі початкового внеску. Подібний депо на рік є в Руслана в РвС, але там з поповненням без обмежень.