Кредит Днiпро

Ratatui написав:deneg net написав:Obval_Defoltovich
Переведите свою зарплату в любой другой банк.
Для этого пишется заявление:
Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам:
Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя.
Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.
Очень часто с заявлением о переводе зп можно сразу написать заявление на увольнение. Причём второе подпишут наверняка быстрее.
абсолютно верно.
это ж у нас все такие грамотные цитировать законы когда дело касается их )
ну напишешь ты такое заявление. хорошо.
но на сл. день попробуй ты тока на 1 секунду опоздать на работу или уйти раньше или сделать любой пустяк, которому ранее не предавал значение ... и все нах с пляжа за несоблюдение трудовой дисциплины.