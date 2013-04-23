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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:11

  Ratatui написав:
  deneg net написав:Obval_Defoltovich
Переведите свою зарплату в любой другой банк.
Для этого пишется заявление:
Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам:
Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя.
Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.


Очень часто с заявлением о переводе зп можно сразу написать заявление на увольнение. Причём второе подпишут наверняка быстрее. :mrgreen:


абсолютно верно.
это ж у нас все такие грамотные цитировать законы когда дело касается их )
ну напишешь ты такое заявление. хорошо.
но на сл. день попробуй ты тока на 1 секунду опоздать на работу или уйти раньше или сделать любой пустяк, которому ранее не предавал значение ... и все нах с пляжа за несоблюдение трудовой дисциплины.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:23

  IMPRINTER написав:
  Ratatui написав:
  deneg net написав:Obval_Defoltovich
Переведите свою зарплату в любой другой банк.
Для этого пишется заявление:
Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам:
Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя.
Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.


Очень часто с заявлением о переводе зп можно сразу написать заявление на увольнение. Причём второе подпишут наверняка быстрее. :mrgreen:


абсолютно верно.
это ж у нас все такие грамотные цитировать законы когда дело касается их )
ну напишешь ты такое заявление. хорошо.
но на сл. день попробуй ты тока на 1 секунду опоздать на работу или уйти раньше или сделать любой пустяк, которому ранее не предавал значение ... и все нах с пляжа за несоблюдение трудовой дисциплины.

тогда только самому становится директором или главбухом и переводить зп куда захочется
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