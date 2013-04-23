Кредит Днiпро

deneg net написав:Obval_Defoltovich Переведите свою зарплату в любой другой банк. Для этого пишется заявление: Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам: Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя. Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.
Очень часто с заявлением о переводе зп можно сразу написать заявление на увольнение. Причём второе подпишут наверняка быстрее.
абсолютно верно. это ж у нас все такие грамотные цитировать законы когда дело касается их ) ну напишешь ты такое заявление. хорошо. но на сл. день попробуй ты тока на 1 секунду опоздать на работу или уйти раньше или сделать любой пустяк, которому ранее не предавал значение ... и все нах с пляжа за несоблюдение трудовой дисциплины.
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deneg net написав:Obval_Defoltovich Переведите свою зарплату в любой другой банк. Для этого пишется заявление: Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам: Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя. Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.
Очень часто с заявлением о переводе зп можно сразу написать заявление на увольнение. Причём второе подпишут наверняка быстрее.
абсолютно верно. это ж у нас все такие грамотные цитировать законы когда дело касается их ) ну напишешь ты такое заявление. хорошо. но на сл. день попробуй ты тока на 1 секунду опоздать на работу или уйти раньше или сделать любой пустяк, которому ранее не предавал значение ... и все нах с пляжа за несоблюдение трудовой дисциплины.
тогда только самому становится директором или главбухом и переводить зп куда захочется
Кредит Днепр сегодня неприятно удивил. Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал). -Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.
-Так у вас всех машинки разные!
-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)
Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)
Нашли 7 купюр- где-то грибок, надрыв,печать, надпись, ветхость.
Конечно, я в КредитсукаДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.