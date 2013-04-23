Кредит Днiпро

deneg net написав:Obval_Defoltovich Переведите свою зарплату в любой другой банк. Для этого пишется заявление: Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам: Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя. Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.
Очень часто с заявлением о переводе зп можно сразу написать заявление на увольнение. Причём второе подпишут наверняка быстрее.
абсолютно верно. это ж у нас все такие грамотные цитировать законы когда дело касается их ) ну напишешь ты такое заявление. хорошо. но на сл. день попробуй ты тока на 1 секунду опоздать на работу или уйти раньше или сделать любой пустяк, которому ранее не предавал значение ... и все нах с пляжа за несоблюдение трудовой дисциплины.
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deneg net написав:Obval_Defoltovich Переведите свою зарплату в любой другой банк. Для этого пишется заявление: Во исполнение ст.24 «Закона Украины об оплате труда» прошу мою заработную плату переводить по указанным реквизитам: Согласно закона, все расходы по переводу денег ложатся на работодателя. Я, например, перевёл свою зарплату из г@вноаваля в тазик.
Очень часто с заявлением о переводе зп можно сразу написать заявление на увольнение. Причём второе подпишут наверняка быстрее.
абсолютно верно. это ж у нас все такие грамотные цитировать законы когда дело касается их ) ну напишешь ты такое заявление. хорошо. но на сл. день попробуй ты тока на 1 секунду опоздать на работу или уйти раньше или сделать любой пустяк, которому ранее не предавал значение ... и все нах с пляжа за несоблюдение трудовой дисциплины.
тогда только самому становится директором или главбухом и переводить зп куда захочется
Кредит Днепр сегодня неприятно удивил. Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал). -Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.
-Так у вас всех машинки разные!
-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)
Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)
Нашли 7 купюр- где-то грибок, надрыв,печать, надпись, ветхость.
Конечно, я в КредитДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.
2805 написав:Кредит Днепр сегодня неприятно удивил. Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал). -Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.
-Так у вас всех машинки разные!
-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)
Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)
Нашли 7 купюр- где-то грибок, надрыв,печать, надпись, ветхость.
Конечно, я в КредитсукаДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.
Чума на Ваши оба дома!!!
Одесса, Дерибасовская,10(это для чумы адрес)
А может кто-нибудь из пинчуковских ответить или я буду их дальше долбать?
v57 написав:а шо с портмоне кобренд? есть первопроходцы?
Подал заявку в 20-х числах апреля через сайт. Тут же перезвонили с вопросом "подавал ли я заявку на кредит наличными?" После выяснения что заявка была не кредит наличными, а на карту Портмоне, барышня сказала "а, ну да" и пояснила что она менеджер совместной программы КредитДнепро-Портмоне, уточнила данные и спросила когда мне удобнее ее получить и они пришлют курьера. Растаяв от такого обслуживания, я пояснил что согласен принять курьера в любой момент, когда это будет ему удобно. Барышня решительно назначила встречу на следующий день и сказала приготовить копии паспорта и кода и ожидать завтра звонка, а затем и приезда курьера. Решив что я нашел таки банк своей мечты, наделал ксерокопий и предался грезам о том как уже скоро я завалю Портмоне своими платежами. Но наутро грезы развеялись и настали серые будни - ни завтра, ни послезавтра никто не перезвонил и соответственно не приехал. На третий день после обеда я сам позвонил на горячку с вопросом "ждать ли дальше или можно со спокойной душой уезжать на длинный уик-енд?" После долгого выяснения кто я такой, что такое Портмоне, и чего я от них вообще хочу - ответили что заявка принята и передана по назначению, а я могу ожидать решения. Минут через 40 перезвонили, извинились и заверили что курьер будет но уже после праздников, в мае. В первый рабочий день мая действительно раздается звонок с вопросом - "когда мне удобнее получить карту?" В очередной раз растаяв от таких любезностей, попросил назначить день по наименьшей загруженности курьера, ну а дальше все как всегда - ни звонка ни приезда. После очередного праздника, опять звонок с вопросом "когда мне удобнее получить карту?" Тут я уже поинтересовался точно ли мне звонят из банковского учреждения, а не из передачи типа "Вас снимает скрытая камера". Ответ был - да действительно банк КредитДнепр, просто некоторые проблемы были с сотрудниками, но теперь уже все хорошо и "когда я готов получить карту?" Дальше был стандартный сценарий - назначенный день и ни ответа ни привета. Потом были еще одни длинные выходные с праздником, но на этот раз уже никто не позвонил - что-то наверное в программе нарушилось или я сценарий поломал... В итоге - уже июнь, прошло полтора месяца с первой назначенной даты получения, похоже квест я все-таки не прошел, поскольку карты Портмоне у меня так и нет