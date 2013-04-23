Кредит Днiпро

Додано: Сер 06 чер, 2018 16:42

v57 написав: а шо с портмоне кобренд?

есть первопроходцы? а шо с портмоне кобренд?есть первопроходцы?

Подал заявку в 20-х числах апреля через сайт. Тут же перезвонили с вопросом "подавал ли я заявку на кредит наличными?" После выяснения что заявка была не кредит наличными, а на карту Портмоне, барышня сказала "а, ну да" и пояснила что она менеджер совместной программы КредитДнепро-Портмоне, уточнила данные и спросила когда мне удобнее ее получить и они пришлют курьера. Растаяв от такого обслуживания, я пояснил что согласен принять курьера в любой момент, когда это будет ему удобно. Барышня решительно назначила встречу на следующий день и сказала приготовить копии паспорта и кода и ожидать завтра звонка, а затем и приезда курьера. Решив что я нашел таки банк своей мечты, наделал ксерокопий и предался грезам о том как уже скоро я завалю Портмоне своими платежами. Но наутро грезы развеялись и настали серые будни - ни завтра, ни послезавтра никто не перезвонил и соответственно не приехал. На третий день после обеда я сам позвонил на горячку с вопросом "ждать ли дальше или можно со спокойной душой уезжать на длинный уик-енд?" После долгого выяснения кто я такой, что такое Портмоне, и чего я от них вообще хочу - ответили что заявка принята и передана по назначению, а я могу ожидать решения. Минут через 40 перезвонили, извинились и заверили что курьер будет но уже после праздников, в мае. В первый рабочий день мая действительно раздается звонок с вопросом - "когда мне удобнее получить карту?" В очередной раз растаяв от таких любезностей, попросил назначить день по наименьшей загруженности курьера, ну а дальше все как всегда - ни звонка ни приезда. После очередного праздника, опять звонок с вопросом "когда мне удобнее получить карту?" Тут я уже поинтересовался точно ли мне звонят из банковского учреждения, а не из передачи типа "Вас снимает скрытая камера". Ответ был - да действительно банк КредитДнепр, просто некоторые проблемы были с сотрудниками, но теперь уже все хорошо и "когда я готов получить карту?" Дальше был стандартный сценарий - назначенный день и ни ответа ни привета. Потом были еще одни длинные выходные с праздником, но на этот раз уже никто не позвонил - что-то наверное в программе нарушилось или я сценарий поломал...В итоге - уже июнь, прошло полтора месяца с первой назначенной даты получения, похоже квест я все-таки не прошел, поскольку карты Портмоне у меня так и нет