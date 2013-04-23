Кредит Днiпро

2805 написав:Кредит Днепр сегодня неприятно удивил. Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал). -Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.
-Так у вас всех машинки разные!
-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)
Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)
Нашли 7 купюр- где-то грибок, надрыв,печать, надпись, ветхость.
Конечно, я в КредитсукаДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.
Чума на Ваши оба дома!!!
Одесса, Дерибасовская,10(это для чумы адрес)
В банках кассиры неадекватные по отношению к проверке валюты. У валютчиков или в обменниках даже не знакомых напрямую говоришь, что в банке не приняли, они только смеются и принимают
Mavr написав:Карты у него полное говно, как уже выше говорили, таких незащищенных карт ещё поискать надо. На стандартной карте, которую они выдают со своим пакетом услуг, есть только магнитная полоса и все. При покупках пин-код даже НЕ ТРЕБУЕТ. Снимайте воры что хотите.
Это и есть защита от воров на картах без чипа. Если у вас карту своруют физически, вы её без проблем заблокируете по телефону, не потеряв деньги. А вот если кассир-мошенник скопирует вашу карту, ещё и пинкод вы при нём ввели, то он с дубликатом и пинкодом идёт в банкомат и снимает все деньги
2805 написав:Кредит Днепр сегодня неприятно удивил. Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал). -Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.
-Так у вас всех машинки разные!
-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)
Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)
Нашли 7 купюр- где-то грибок,
надрыв,печать, надпись, ветхость.
Конечно, я в КредитДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.
Чума на Ваши оба дома!!!
Одесса, Дерибасовская,10(это для чумы адрес)
Мало того, эти сучки из КредитбляДнепра, мне звонят и спрашивают:-Вы были в нашем банке, а теперь на этом месте находится Проминвест, не хотели бы вы перейти на обслуживание в наш новый банк.