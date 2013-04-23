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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:52

  2805 написав:Кредит Днепр сегодня неприятно удивил.
Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал).
-Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.

-Так у вас всех машинки разные!

-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)

Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)

Нашли 7 купюр- где-то грибок,
надрыв,печать, надпись, ветхость.

Конечно, я в КредитсукаДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.

Чума на Ваши оба дома!!!

Одесса, Дерибасовская,10(это для чумы адрес)

В банках кассиры неадекватные по отношению к проверке валюты. У валютчиков или в обменниках даже не знакомых напрямую говоришь, что в банке не приняли, они только смеются и принимают
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 10.05.14
Подякував: 103 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:02

  Mavr написав:Карты у него полное говно, как уже выше говорили, таких незащищенных карт ещё поискать надо. На стандартной карте, которую они выдают со своим пакетом услуг, есть только магнитная полоса и все. При покупках пин-код даже НЕ ТРЕБУЕТ. Снимайте воры что хотите.

Это и есть защита от воров на картах без чипа. Если у вас карту своруют физически, вы её без проблем заблокируете по телефону, не потеряв деньги. А вот если кассир-мошенник скопирует вашу карту, ещё и пинкод вы при нём ввели, то он с дубликатом и пинкодом идёт в банкомат и снимает все деньги
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 10.05.14
Подякував: 103 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:00

  2805 написав:Кредит Днепр сегодня неприятно удивил.
Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал).
-Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.

-Так у вас всех машинки разные!

-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)

Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)

Нашли 7 купюр- где-то грибок,


надрыв,печать, надпись, ветхость.

Конечно, я в КредитДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.

Чума на Ваши оба дома!!!

Одесса, Дерибасовская,10(это для чумы адрес)

Мало того, эти сучки из КредитбляДнепра, мне звонят и спрашивают:-Вы были в нашем банке, а теперь на этом месте находится Проминвест, не хотели бы вы перейти на обслуживание в наш новый банк.

Как это понять? Они с*** базу и меня в том числе?
2805
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:14

Re: Кредит Днiпро

Когда год назад я занёс в ваш банк 14000 долларов, вы обнюхали и проверили каждую бумажку.
Причём все до единой мои купюры были новые.
Не одной купюры вы мне на обмен при этом не вернули.

Сегодня я от вас получил кучу мусора, который с трудом и потерями разместил в других банках.

Не хотели бы вы возместить мне зти потери, которые я оцениваю в 300 долларов.
2805
 
Повідомлень: 55
З нами з: 20.07.10
Подякував: 122 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:39

  2805 написав:Когда год назад я занёс в ваш банк 14000 долларов, вы обнюхали и проверили каждую бумажку.
Причём все до единой мои купюры были новые.
Не одной купюры вы мне на обмен при этом не вернули.

Сегодня я от вас получил кучу мусора, который с трудом и потерями разместил в других банках.

Не хотели бы вы возместить мне зти потери, которые я оцениваю в 300 долларов.


эх. когда я отдавал себя жене, у меня не было ни одного седого волоса, не говоря о животе.
а сегодня- куча мусора.
не. 300дол не возместят мои потери :)
v57
 
Повідомлень: 1738
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