Кредит Днiпро

2805 написав:

Кредит Днепр сегодня неприятно удивил.Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал).-Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.-Так у вас всех машинки разные!-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)Нашли 7 купюр- где-то грибок,надрыв,печать, надпись, ветхость.Конечно, я в КредитсукаДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.Чума на Ваши оба дома!!!Одесса, Дерибасовская,10(это для чумы адрес)