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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 246247248249 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Кредит Днiпро 3.3 5 193 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 39 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 6% 11 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 22% 42 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 30% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 44 Всього голосів : 193 Додано: Чет 07 чер, 2018 09:55 cruncher написав: Я еще в прошлом году открыл карту "Portmone" в сентябре. Я еще в прошлом году открыл карту "Portmone" в сентябре. Один из ТОПов рассказывал что ее задумали выпускать в конце декабря, а тарифы окончательно утвердили только в марте Один из ТОПов рассказывал что ее задумали выпускать в конце декабря, а тарифы окончательно утвердили только в марте Asdушный Повідомлень: 177 З нами з: 03.12.09 Подякував: 28 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 чер, 2018 14:13 Обман или некомпетентность сотрудников, решать вам Сделал очень большую ошибку, взял кредит в этом банке 9.01.2018г. В отделении на ул. Калиновая, 9а, г. Днепр, при оформлении кредитного договора на сумму 32000,00 грн сроком на 36 месяцев(3 года), оказалось что нужно еще оплатить страховку жизни в размере 17280,00 грн, которая в дальнейшем включается в сумму кредита, это меня смутило, но как заверил меня сотрудник банка Волнянский Александр Геннадьевич, что это сумма которая при закрытии тех же 32000,00 будет возвращена на карту страховой компанией Уника, сразу после закрытия кредита. Всего лишь нужно взять выписку о том что не было просрочек и поехать с ней в страховую, после чего в течении месяца деньги будут зачислены на карту. Я согласился так как планировал погасить кредит досрочно в течении 3-6 месяцев. После оплаты большей части кредита, я решил погасить оставшуюся сумму досрочно, проинформировав об этом сотрудника банка 05.06.2018г. 06.06.2018г. я оплатил оставшуюся сумму, Александр сказал что теперь мне нужно поехать в страховую и подать документы на возврат суммы страховки, но как оказалось все не так просто, перед тем как ехать в Унику, я позвонил в то отделение о котором говорил Александр, а именно отделение страховой компании Уника на ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 29, г. Днепр, оказалось что там вообще не имеют понятия о таком договоре с банком, порекомендовали обратится в другой офис на ул. Красная, 18а, позвонив туда, там тоже сказали что данными вопросами они не занимаются, а лишь могут помочь отправить документы на Киев, и порекомендовали позвонить на горячую линию. При звонке на горячую линию меня несколько раз переадресовывали на разных сотрудников, пока все таки нашелся эксперт в моем вопросе, который внятно пояснил что данная страховка действует на весь срок действия договора по кредиту, то есть на 36 месяцев, и документы я смогу подать на возврат страховки только на 35 месяц, в итоге что получается, я должен выплатить 32000,00 кредита(который получил на карту) + 17280 страховка = 49280 и плюс ко всему этому проценты от получившейся суммы за период пользования, и потом в независимости от того закрываю я кредит досрочно или нет, возврат страховой суммы в размере 17280, я получу только через 3 года!!! Было несколько попыток связаться с сотрудником банка Александром Волнянским чтобы получить разъяснения в данной ситуации, в течении дня он не поднимал трубку, и сбрасывал мои звонки, под конец дня ответил и сказал что передал информацию о моем случае начальнику отделения, и позже перезвонит мне, прождав еще день, звонка я так и не дождался, все мои звонки Александру не отвечали взаимностью, он попросту не поднимал трубку, и не поднимает ее до сих пор. Позже удалось дозвонится начальнику отделения, она уже была проинформирована об этом случае, сказала что вы видели что подписываете, и как бы вины в этом их нет, но люди, извините я не юрист что бы понять что страховка выплачивается только на 35 месяц договора, и разобрать это в договоре страхования если ты не опытный правовик просто не реально, поверьте. Александр Волнянский убеждал меня что страховка выплачивается в течении месяца после досрочного погашения тем самым вводя меня в заблуждение. Также начальник отделения сказала что поменялись условия договора, этот также в нем прописано. На мой вопрос как урегулировать данную ситуацию, сказала пишите жалобу на Киевское отделение. На данный момент этим и занимаюсь! Согласно всему этому делаю вывод что сотрудник банка КредитДнепр по ул. Калиновая, 9а, Волнянский Александр Геннадьевич, намеренно ввел меня в заблуждение, чтобы выдать кредит, потому как знал что на других условиях, а именно описанных выше, я попросту откажусь. miharr1984

Повідомлень: 1 З нами з: 07.06.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 чер, 2018 14:29 miharr1984 написав: Сделал очень большую ошибку, взял кредит в этом банке 9.01.2018г. В отделении на ул. Калиновая, 9а, г. Днепр, при оформлении кредитного договора на сумму 32000,00 грн сроком на 36 месяцев(3 года), оказалось что нужно еще оплатить страховку жизни в размере 17280,00 грн, которая в дальнейшем включается в сумму кредита, это меня смутило, но как заверил меня сотрудник банка Волнянский Александр Геннадьевич, что это сумма которая при закрытии тех же 32000,00 будет возвращена на карту страховой компанией Уника, сразу после закрытия кредита. Всего лишь нужно взять выписку о том что не было просрочек и поехать с ней в страховую, после чего в течении месяца деньги будут зачислены на карту. Я согласился так как планировал погасить кредит досрочно в течении 3-6 месяцев. После оплаты большей части кредита, я решил погасить оставшуюся сумму досрочно, проинформировав об этом сотрудника банка 05.06.2018г. 06.06.2018г. я оплатил оставшуюся сумму, Александр сказал что теперь мне нужно поехать в страховую и подать документы на возврат суммы страховки, но как оказалось все не так просто, перед тем как ехать в Унику, я позвонил в то отделение о котором говорил Александр, а именно отделение страховой компании Уника на ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 29, г. Днепр, оказалось что там вообще не имеют понятия о таком договоре с банком, порекомендовали обратится в другой офис на ул. Красная, 18а, позвонив туда, там тоже сказали что данными вопросами они не занимаются, а лишь могут помочь отправить документы на Киев, и порекомендовали позвонить на горячую линию. При звонке на горячую линию меня несколько раз переадресовывали на разных сотрудников, пока все таки нашелся эксперт в моем вопросе, который внятно пояснил что данная страховка действует на весь срок действия договора по кредиту, то есть на 36 месяцев, и документы я смогу подать на возврат страховки только на 35 месяц, в итоге что получается, я должен выплатить 32000,00 кредита(который получил на карту) + 17280 страховка = 49280 и плюс ко всему этому проценты от получившейся суммы за период пользования, и потом в независимости от того закрываю я кредит досрочно или нет, возврат страховой суммы в размере 17280, я получу только через 3 года!!! Было несколько попыток связаться с сотрудником банка Александром Волнянским чтобы получить разъяснения в данной ситуации, в течении дня он не поднимал трубку, и сбрасывал мои звонки, под конец дня ответил и сказал что передал информацию о моем случае начальнику отделения, и позже перезвонит мне, прождав еще день, звонка я так и не дождался, все мои звонки Александру не отвечали взаимностью, он попросту не поднимал трубку, и не поднимает ее до сих пор. Позже удалось дозвонится начальнику отделения, она уже была проинформирована об этом случае, сказала что вы видели что подписываете, и как бы вины в этом их нет, но люди, извините я не юрист что бы понять что страховка выплачивается только на 35 месяц договора, и разобрать это в договоре страхования если ты не опытный правовик просто не реально, поверьте. Александр Волнянский убеждал меня что страховка выплачивается в течении месяца после досрочного погашения тем самым вводя меня в заблуждение. Также начальник отделения сказала что поменялись условия договора, этот также в нем прописано. На мой вопрос как урегулировать данную ситуацию, сказала пишите жалобу на Киевское отделение. На данный момент этим и занимаюсь! Согласно всему этому делаю вывод что сотрудник банка КредитДнепр по ул. Калиновая, 9а, Волнянский Александр Геннадьевич, намеренно ввел меня в заблуждение, чтобы выдать кредит, потому как знал что на других условиях, а именно описанных выше, я попросту откажусь. Сделал очень большую ошибку, взял кредит в этом банке 9.01.2018г. В отделении на ул. Калиновая, 9а, г. Днепр, при оформлении кредитного договора на сумму 32000,00 грн сроком на 36 месяцев(3 года), оказалось что нужно еще оплатить страховку жизни в размере 17280,00 грн, которая в дальнейшем включается в сумму кредита, это меня смутило, но как заверил меня сотрудник банка Волнянский Александр Геннадьевич, что это сумма которая при закрытии тех же 32000,00 будет возвращена на карту страховой компанией Уника, сразу после закрытия кредита. Всего лишь нужно взять выписку о том что не было просрочек и поехать с ней в страховую, после чего в течении месяца деньги будут зачислены на карту. Я согласился так как планировал погасить кредит досрочно в течении 3-6 месяцев. После оплаты большей части кредита, я решил погасить оставшуюся сумму досрочно, проинформировав об этом сотрудника банка 05.06.2018г. 06.06.2018г. я оплатил оставшуюся сумму, Александр сказал что теперь мне нужно поехать в страховую и подать документы на возврат суммы страховки, но как оказалось все не так просто, перед тем как ехать в Унику, я позвонил в то отделение о котором говорил Александр, а именно отделение страховой компании Уника на ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 29, г. Днепр, оказалось что там вообще не имеют понятия о таком договоре с банком, порекомендовали обратится в другой офис на ул. Красная, 18а, позвонив туда, там тоже сказали что данными вопросами они не занимаются, а лишь могут помочь отправить документы на Киев, и порекомендовали позвонить на горячую линию. При звонке на горячую линию меня несколько раз переадресовывали на разных сотрудников, пока все таки нашелся эксперт в моем вопросе, который внятно пояснил что данная страховка действует на весь срок действия договора по кредиту, то есть на 36 месяцев, и документы я смогу подать на возврат страховки только на 35 месяц, в итоге что получается, я должен выплатить 32000,00 кредита(который получил на карту) + 17280 страховка = 49280 и плюс ко всему этому проценты от получившейся суммы за период пользования, и потом в независимости от того закрываю я кредит досрочно или нет, возврат страховой суммы в размере 17280, я получу только через 3 года!!! Было несколько попыток связаться с сотрудником банка Александром Волнянским чтобы получить разъяснения в данной ситуации, в течении дня он не поднимал трубку, и сбрасывал мои звонки, под конец дня ответил и сказал что передал информацию о моем случае начальнику отделения, и позже перезвонит мне, прождав еще день, звонка я так и не дождался, все мои звонки Александру не отвечали взаимностью, он попросту не поднимал трубку, и не поднимает ее до сих пор. Позже удалось дозвонится начальнику отделения, она уже была проинформирована об этом случае, сказала что вы видели что подписываете, и как бы вины в этом их нет, но люди, извините я не юрист что бы понять что страховка выплачивается только на 35 месяц договора, и разобрать это в договоре страхования если ты не опытный правовик просто не реально, поверьте. Александр Волнянский убеждал меня что страховка выплачивается в течении месяца после досрочного погашения тем самым вводя меня в заблуждение. Также начальник отделения сказала что поменялись условия договора, этот также в нем прописано. На мой вопрос как урегулировать данную ситуацию, сказала пишите жалобу на Киевское отделение. На данный момент этим и занимаюсь! Согласно всему этому делаю вывод что сотрудник банка КредитДнепр по ул. Калиновая, 9а, Волнянский Александр Геннадьевич, намеренно ввел меня в заблуждение, чтобы выдать кредит, потому как знал что на других условиях, а именно описанных выше, я попросту откажусь.

Ганьба этому банку!



Ладно ещё когда просят "оформить для плана" какую-то дешёвую ненужную ерунду.

А тут обобрали клиента как вокзальные цыгане Ганьба этому банку!Ладно ещё когда просят "оформить для плана" какую-то дешёвую ненужную ерунду.А тут обобрали клиента как вокзальные цыгане Грйс-мэн Повідомлень: 182 З нами з: 22.01.18 Подякував: 148 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 246247248249 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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