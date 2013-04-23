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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:55

  cruncher написав:Я еще в прошлом году открыл карту "Portmone" в сентябре.
Один из ТОПов рассказывал что ее задумали выпускать в конце декабря, а тарифы окончательно утвердили только в марте :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:13

Обман или некомпетентность сотрудников, решать вам

Сделал очень большую ошибку, взял кредит в этом банке 9.01.2018г. В отделении на ул. Калиновая, 9а, г. Днепр, при оформлении кредитного договора на сумму 32000,00 грн сроком на 36 месяцев(3 года), оказалось что нужно еще оплатить страховку жизни в размере 17280,00 грн, которая в дальнейшем включается в сумму кредита, это меня смутило, но как заверил меня сотрудник банка Волнянский Александр Геннадьевич, что это сумма которая при закрытии тех же 32000,00 будет возвращена на карту страховой компанией Уника, сразу после закрытия кредита. Всего лишь нужно взять выписку о том что не было просрочек и поехать с ней в страховую, после чего в течении месяца деньги будут зачислены на карту. Я согласился так как планировал погасить кредит досрочно в течении 3-6 месяцев. После оплаты большей части кредита, я решил погасить оставшуюся сумму досрочно, проинформировав об этом сотрудника банка 05.06.2018г. 06.06.2018г. я оплатил оставшуюся сумму, Александр сказал что теперь мне нужно поехать в страховую и подать документы на возврат суммы страховки, но как оказалось все не так просто, перед тем как ехать в Унику, я позвонил в то отделение о котором говорил Александр, а именно отделение страховой компании Уника на ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 29, г. Днепр, оказалось что там вообще не имеют понятия о таком договоре с банком, порекомендовали обратится в другой офис на ул. Красная, 18а, позвонив туда, там тоже сказали что данными вопросами они не занимаются, а лишь могут помочь отправить документы на Киев, и порекомендовали позвонить на горячую линию. При звонке на горячую линию меня несколько раз переадресовывали на разных сотрудников, пока все таки нашелся эксперт в моем вопросе, который внятно пояснил что данная страховка действует на весь срок действия договора по кредиту, то есть на 36 месяцев, и документы я смогу подать на возврат страховки только на 35 месяц, в итоге что получается, я должен выплатить 32000,00 кредита(который получил на карту) + 17280 страховка = 49280 и плюс ко всему этому проценты от получившейся суммы за период пользования, и потом в независимости от того закрываю я кредит досрочно или нет, возврат страховой суммы в размере 17280, я получу только через 3 года!!! Было несколько попыток связаться с сотрудником банка Александром Волнянским чтобы получить разъяснения в данной ситуации, в течении дня он не поднимал трубку, и сбрасывал мои звонки, под конец дня ответил и сказал что передал информацию о моем случае начальнику отделения, и позже перезвонит мне, прождав еще день, звонка я так и не дождался, все мои звонки Александру не отвечали взаимностью, он попросту не поднимал трубку, и не поднимает ее до сих пор. Позже удалось дозвонится начальнику отделения, она уже была проинформирована об этом случае, сказала что вы видели что подписываете, и как бы вины в этом их нет, но люди, извините я не юрист что бы понять что страховка выплачивается только на 35 месяц договора, и разобрать это в договоре страхования если ты не опытный правовик просто не реально, поверьте. Александр Волнянский убеждал меня что страховка выплачивается в течении месяца после досрочного погашения тем самым вводя меня в заблуждение. Также начальник отделения сказала что поменялись условия договора, этот также в нем прописано. На мой вопрос как урегулировать данную ситуацию, сказала пишите жалобу на Киевское отделение. На данный момент этим и занимаюсь! Согласно всему этому делаю вывод что сотрудник банка КредитДнепр по ул. Калиновая, 9а, Волнянский Александр Геннадьевич, намеренно ввел меня в заблуждение, чтобы выдать кредит, потому как знал что на других условиях, а именно описанных выше, я попросту откажусь.
miharr1984
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:29

  miharr1984 написав:Сделал очень большую ошибку, взял кредит в этом банке 9.01.2018г. В отделении на ул. Калиновая, 9а, г. Днепр, при оформлении кредитного договора на сумму 32000,00 грн сроком на 36 месяцев(3 года), оказалось что нужно еще оплатить страховку жизни в размере 17280,00 грн, которая в дальнейшем включается в сумму кредита, это меня смутило, но как заверил меня сотрудник банка Волнянский Александр Геннадьевич, что это сумма которая при закрытии тех же 32000,00 будет возвращена на карту страховой компанией Уника, сразу после закрытия кредита. Всего лишь нужно взять выписку о том что не было просрочек и поехать с ней в страховую, после чего в течении месяца деньги будут зачислены на карту. Я согласился так как планировал погасить кредит досрочно в течении 3-6 месяцев. После оплаты большей части кредита, я решил погасить оставшуюся сумму досрочно, проинформировав об этом сотрудника банка 05.06.2018г. 06.06.2018г. я оплатил оставшуюся сумму, Александр сказал что теперь мне нужно поехать в страховую и подать документы на возврат суммы страховки, но как оказалось все не так просто, перед тем как ехать в Унику, я позвонил в то отделение о котором говорил Александр, а именно отделение страховой компании Уника на ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 29, г. Днепр, оказалось что там вообще не имеют понятия о таком договоре с банком, порекомендовали обратится в другой офис на ул. Красная, 18а, позвонив туда, там тоже сказали что данными вопросами они не занимаются, а лишь могут помочь отправить документы на Киев, и порекомендовали позвонить на горячую линию. При звонке на горячую линию меня несколько раз переадресовывали на разных сотрудников, пока все таки нашелся эксперт в моем вопросе, который внятно пояснил что данная страховка действует на весь срок действия договора по кредиту, то есть на 36 месяцев, и документы я смогу подать на возврат страховки только на 35 месяц, в итоге что получается, я должен выплатить 32000,00 кредита(который получил на карту) + 17280 страховка = 49280 и плюс ко всему этому проценты от получившейся суммы за период пользования, и потом в независимости от того закрываю я кредит досрочно или нет, возврат страховой суммы в размере 17280, я получу только через 3 года!!! Было несколько попыток связаться с сотрудником банка Александром Волнянским чтобы получить разъяснения в данной ситуации, в течении дня он не поднимал трубку, и сбрасывал мои звонки, под конец дня ответил и сказал что передал информацию о моем случае начальнику отделения, и позже перезвонит мне, прождав еще день, звонка я так и не дождался, все мои звонки Александру не отвечали взаимностью, он попросту не поднимал трубку, и не поднимает ее до сих пор. Позже удалось дозвонится начальнику отделения, она уже была проинформирована об этом случае, сказала что вы видели что подписываете, и как бы вины в этом их нет, но люди, извините я не юрист что бы понять что страховка выплачивается только на 35 месяц договора, и разобрать это в договоре страхования если ты не опытный правовик просто не реально, поверьте. Александр Волнянский убеждал меня что страховка выплачивается в течении месяца после досрочного погашения тем самым вводя меня в заблуждение. Также начальник отделения сказала что поменялись условия договора, этот также в нем прописано. На мой вопрос как урегулировать данную ситуацию, сказала пишите жалобу на Киевское отделение. На данный момент этим и занимаюсь! Согласно всему этому делаю вывод что сотрудник банка КредитДнепр по ул. Калиновая, 9а, Волнянский Александр Геннадьевич, намеренно ввел меня в заблуждение, чтобы выдать кредит, потому как знал что на других условиях, а именно описанных выше, я попросту откажусь.

Ганьба этому банку!

Ладно ещё когда просят "оформить для плана" какую-то дешёвую ненужную ерунду.
А тут обобрали клиента как вокзальные цыгане
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:42

  J написав:
  ivokal написав:2805
Честно говоря суть проблемы непонятна. Я обычно мусор не беру, если мне его впаривают.

суть проблемы в том что в разных банках разные требования к качеству купюр


Я, честно не до конца улавливаю. Понятно, что когда тебе дали купюру старую и ее не берут нигде - это плохо. Думаю человеку резонно проверять и предъявлять встречные, равносильные требования к качеству купюр со стороны банка. Понятно что в банках могут быть некие колебания по поводу качества купюры принимать / не принимать и все такое. Собственно, купюру принимает и оценивает подходит она или нет какой то кассир, который еще и может быть сомнительной чистоты руки человек.
Конкретно у меня была ситуация когда сотка, которая долго валялась то в портмоне то в кармане стала выглядеть не очень... Ее нигде в банка не хотели принимать. В одном банке, не помню уже где, кассирша мне говорит - могу принять по уценке в 20%. Уж не знаю насколько это законно, но я менять не стал. Пошел и поменял в обменке на базаре без всяких вопросов.
ivokal
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:49

Мне приват с полгода назад выдал почти пачку с депозита, среди них - почти половина довольно старых (1993г.) и "уставших" купюр. О печатях, штампах, надписях даже можно не говорить - 2/3 таких было.

При этом в другом отделении привата их взяли без единой заминки для пополнения старого депо.

Т.е. приват более-менее справедлив: может выдать непонятно чем, но и берёт назад такое без вопросов
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:09

  miharr1984 написав: в итоге что получается, я должен выплатить 32000,00 кредита(который получил на карту) + 17280 страховка = 49280 и плюс ко всему этому проценты от получившейся суммы



Стесняюсь спросить какой был процент по кредиту?

Сотрудник что вам его сумел оформить просто банковский бог, куда там всяким Лагунами и Коломойским.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:52

  WachtAmRhein написав:
  miharr1984 написав: в итоге что получается, я должен выплатить 32000,00 кредита(который получил на карту) + 17280 страховка = 49280 и плюс ко всему этому проценты от получившейся суммы



Стесняюсь спросить какой был процент по кредиту?

Сотрудник что вам его сумел оформить просто банковский бог, куда там всяким Лагунами и Коломойским.

:mrgreen: :shock: :lol:
ivokal
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:00

  WachtAmRhein написав:
  miharr1984 написав: в итоге что получается, я должен выплатить 32000,00 кредита(который получил на карту) + 17280 страховка = 49280 и плюс ко всему этому проценты от получившейся суммы



Стесняюсь спросить какой был процент по кредиту?

Сотрудник что вам его сумел оформить просто банковский бог, куда там всяким Лагунами и Коломойским.

смехуечки смехуечками но с юристом проконсультироваться стоит и параллельно в общество защиты прав потребителей обратиться стоит. Может что вырулить и удастся.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:34

  Грйс-мэн написав:Мне приват с полгода назад выдал почти пачку с депозита, среди них - почти половина довольно старых (1993г.) и "уставших" купюр. О печатях, штампах, надписях даже можно не говорить - 2/3 таких было.

При этом в другом отделении привата их взяли без единой заминки для пополнения старого депо.

Т.е. приват более-менее справедлив: может выдать непонятно чем, но и берёт назад такое без вопросов

проблемы возникают когда надо из "справедливого" банка отнести в ощад
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