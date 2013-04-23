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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:33
в тарифах есть страховка 1%. отказаться без проблем?
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v57
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:46
v57
У меня страховки нет.
Не помню чтобы предлагали. Возможно какое-то нововведение.
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cruncher
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:50
cruncher написав:v57
У меня страховки нет.
Не помню чтобы предлагали. Возможно какое-то нововведение.
а подам и я заявку
и будем посмотреть
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v57
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