Кредит Днiпро

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:46
v57
У меня страховки нет.
Не помню чтобы предлагали. Возможно какое-то нововведение.
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:50
Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:34
Но есть одна проблема наших банков. К купюрам заграничных держав они подходят как коллекционеры банкнот. Должны быть только из под станка и желательно сегодня.
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