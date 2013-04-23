RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:33

в тарифах есть страховка 1%. отказаться без проблем?
v57
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:46

v57
У меня страховки нет.
Не помню чтобы предлагали. Возможно какое-то нововведение.
cruncher
 
Повідомлень: 59
З нами з: 02.03.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:50

  cruncher написав:v57
У меня страховки нет.
Не помню чтобы предлагали. Возможно какое-то нововведение.

а подам и я заявку :) и будем посмотреть ;)
v57
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:34

  J написав:
  ivokal написав:2805
Честно говоря суть проблемы непонятна. Я обычно мусор не беру, если мне его впаривают.

суть проблемы в том что в разных банках разные требования к качеству купюр


Но есть одна проблема наших банков. К купюрам заграничных держав они подходят как коллекционеры банкнот. Должны быть только из под станка и желательно сегодня. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5750
З нами з: 30.11.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 247248249250
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит Оптима Банк 1, 2, 3
Модератор » Вів 23 кві, 2013 08:48
26 13488
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank) 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Пон 05 тра, 2008 14:25
83 68006
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7074)
08.06.2018 23:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.