Кредит Днiпро

Сделал очень большую ошибку, взял кредит в этом банке 9.01.2018г. В отделении на ул. Калиновая, 9а, г. Днепр, при оформлении кредитного договора на сумму 32000,00 грн сроком на 36 месяцев(3 года), оказалось что нужно еще оплатить страховку жизни в размере 17280,00 грн, которая в дальнейшем включается в сумму кредита, это меня смутило, но как заверил меня сотрудник банка Волнянский Александр Геннадьевич, что это сумма которая при закрытии тех же 32000,00 будет возвращена на карту страховой компанией Уника, сразу после закрытия кредита. Всего лишь нужно взять выписку о том что не было просрочек и поехать с ней в страховую, после чего в течении месяца деньги будут зачислены на карту. Я согласился так как планировал погасить кредит досрочно в течении 3-6 месяцев. После оплаты большей части кредита, я решил погасить оставшуюся сумму досрочно, проинформировав об этом сотрудника банка 05.06.2018г. 06.06.2018г. я оплатил оставшуюся сумму, Александр сказал что теперь мне нужно поехать в страховую и подать документы на возврат суммы страховки, но как оказалось все не так просто, перед тем как ехать в Унику, я позвонил в то отделение о котором говорил Александр, а именно отделение страховой компании Уника на ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 29, г. Днепр, оказалось что там вообще не имеют понятия о таком договоре с банком, порекомендовали обратится в другой офис на ул. Красная, 18а, позвонив туда, там тоже сказали что данными вопросами они не занимаются, а лишь могут помочь отправить документы на Киев, и порекомендовали позвонить на горячую линию. При звонке на горячую линию меня несколько раз переадресовывали на разных сотрудников, пока все таки нашелся эксперт в моем вопросе, который внятно пояснил что данная страховка действует на весь срок действия договора по кредиту, то есть на 36 месяцев, и документы я смогу подать на возврат страховки только на 35 месяц, в итоге что получается, я должен выплатить 32000,00 кредита(который получил на карту) + 17280 страховка = 49280 и плюс ко всему этому проценты от получившейся суммы за период пользования, и потом в независимости от того закрываю я кредит досрочно или нет, возврат страховой суммы в размере 17280, я получу только через 3 года!!! Было несколько попыток связаться с сотрудником банка Александром Волнянским чтобы получить разъяснения в данной ситуации, в течении дня он не поднимал трубку, и сбрасывал мои звонки, под конец дня ответил и сказал что передал информацию о моем случае начальнику отделения, и позже перезвонит мне, прождав еще день, звонка я так и не дождался, все мои звонки Александру не отвечали взаимностью, он попросту не поднимал трубку, и не поднимает ее до сих пор. Позже удалось дозвонится начальнику отделения, она уже была проинформирована об этом случае, сказала что вы видели что подписываете, и как бы вины в этом их нет, но люди, извините я не юрист что бы понять что страховка выплачивается только на 35 месяц договора, и разобрать это в договоре страхования если ты не опытный правовик просто не реально, поверьте. Александр Волнянский убеждал меня что страховка выплачивается в течении месяца после досрочного погашения тем самым вводя меня в заблуждение. Также начальник отделения сказала что поменялись условия договора, этот также в нем прописано. На мой вопрос как урегулировать данную ситуацию, сказала пишите жалобу на Киевское отделение. На данный момент этим и занимаюсь! Согласно всему этому делаю вывод что сотрудник банка КредитДнепр по ул. Калиновая, 9а, Волнянский Александр Геннадьевич, намеренно ввел меня в заблуждение, чтобы выдать кредит, потому как знал что на других условиях, а именно описанных выше, я попросту откажусь.

