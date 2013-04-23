RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 00:15

  babka_v_kedax написав:
  Skiw написав:
  babka_v_kedax написав:такі картки зараза видають?
КАРТКА PORTMONE

Да, я в прошлом месяце получил и уже оплатил комунал без комиссии

Як швидко отримали картку з моменту подачі заявки?

С первой заявки на 3 день позвонили в обед в воскресенье, попросил перезвонить. Ждал 5 дней и опять подал заявку, через 3 дня карта была в руках. Но я клиент этого банка, коллега с работы подал заявку в понедельник, в четверг привезли карту - он не был клиентом.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 507
З нами з: 04.04.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:05

господа ... я не понял - а что теперь пополнение счетов 2625 напрямую без транзитника? у меня в разделе мои реквизиті теперь пишет в порле счет мой 2625, а не 2909 как раньше - но при єтом получателем указівается не я а Кредит Днепр, икод Кредит Днепка ... странно ...

и тут тоже самое написано ...
в поле счет - мой 2625 но при этом получатель Кредит Днепр
https://www.creditdnepr.com/bsclient/v1 ... izits.html
но в поле код тут пишут вводить мой ...
по-моему кто-то тут не совсем в адеквате .. так как слать теперь сэп?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34470
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5472 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 248249250251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], mihasik, Sanio, vitaliy1111, Vorlon, Квесторе_поверніться і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит Оптима Банк 1, 2, 3
Модератор » Вів 23 кві, 2013 08:48
26 13697
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank) 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Пон 05 тра, 2008 14:25
83 68400
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57543)
04.07.2018 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.