Кредит Днiпро

Да, я в прошлом месяце получил и уже оплатил комунал без комиссии
Як швидко отримали картку з моменту подачі заявки?
С первой заявки на 3 день позвонили в обед в воскресенье, попросил перезвонить. Ждал 5 дней и опять подал заявку, через 3 дня карта была в руках. Но я клиент этого банка, коллега с работы подал заявку в понедельник, в четверг привезли карту - он не был клиентом.
господа ... я не понял - а что теперь пополнение счетов 2625 напрямую без транзитника? у меня в разделе мои реквизиті теперь пишет в порле счет мой 2625, а не 2909 как раньше - но при єтом получателем указівается не я а Кредит Днепр, икод Кредит Днепка ... странно ...
IMPRINTER написав:господа ... я не понял - а что теперь пополнение счетов 2625 напрямую без транзитника? у меня в разделе мои реквизиті теперь пишет в порле счет мой 2625, а не 2909 как раньше - но при єтом получателем указівается не я а Кредит Днепр, икод Кредит Днепка ... странно ...
IMPRINTER написав:господа ... я не понял - а что теперь пополнение счетов 2625 напрямую без транзитника? у меня в разделе мои реквизиті теперь пишет в порле счет мой 2625, а не 2909 как раньше - но при єтом получателем указівается не я а Кредит Днепр, икод Кредит Днепка ... странно ...
СЕП перестал пользоваться для пополнения, после подключения бесплатного р2р.[/quote] Где подключается бесплатный п2п от кредитднепра?[/quote]
На их сайте предлагают три варианта отправки р2р: 1. На сайте. Проверял, без комиссии на все карты кредитка и депозитка(сюда СЕП - платный) 2. В интернет банке. Не нашел. В поддержку было лень звонить 3. В приложении. Не знаю, так и не поставил.