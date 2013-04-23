Кредит Днiпро

Да, я в прошлом месяце получил и уже оплатил комунал без комиссии
Як швидко отримали картку з моменту подачі заявки?
С первой заявки на 3 день позвонили в обед в воскресенье, попросил перезвонить. Ждал 5 дней и опять подал заявку, через 3 дня карта была в руках. Но я клиент этого банка, коллега с работы подал заявку в понедельник, в четверг привезли карту - он не был клиентом.
господа ... я не понял - а что теперь пополнение счетов 2625 напрямую без транзитника? у меня в разделе мои реквизиті теперь пишет в порле счет мой 2625, а не 2909 как раньше - но при єтом получателем указівается не я а Кредит Днепр, икод Кредит Днепка ... странно ...
IMPRINTER написав:господа ... я не понял - а что теперь пополнение счетов 2625 напрямую без транзитника? у меня в разделе мои реквизиті теперь пишет в порле счет мой 2625, а не 2909 как раньше - но при єтом получателем указівается не я а Кредит Днепр, икод Кредит Днепка ... странно ...
IMPRINTER написав:господа ... я не понял - а что теперь пополнение счетов 2625 напрямую без транзитника? у меня в разделе мои реквизиті теперь пишет в порле счет мой 2625, а не 2909 как раньше - но при єтом получателем указівается не я а Кредит Днепр, икод Кредит Днепка ... странно ...
СЕП перестал пользоваться для пополнения, после подключения бесплатного р2р.[/quote] Где подключается бесплатный п2п от кредитднепра?[/quote]
На их сайте предлагают три варианта отправки р2р: 1. На сайте. Проверял, без комиссии на все карты кредитка и депозитка(сюда СЕП - платный) 2. В интернет банке. Не нашел. В поддержку было лень звонить 3. В приложении. Не знаю, так и не поставил.
Странный банк. Оформил заявку на карту портмоне. Перезвонили, все уточнили. Через неделю карту привезли. Позвонил на горячку ее типа активировали. Через неделю пробую ее пополнить. Болт. Звоню на горячку грю карта не работает. Она у вас не активна. Верней врата активна а счёт заблокирован. Мы разберемся. Уже 2 дня разбираются