Кредит Днiпро

Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:24

Esq написав: Остаётся загадкой зачем в интернет-банке КД сделал почту и на сайте вывесил контактный email, если и на то и на другое они злостно забивают Остаётся загадкой зачем в интернет-банке КД сделал почту и на сайте вывесил контактный email, если и на то и на другое они злостно забивают

Протокол № 33.1 від 14.06.2018 р.



ТАРИФИ БАНКУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНИХ КАРТОК З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ

Для приватних клієнтів*



5. Додаткові картки2

5.1. Додаткова картка за тарифом «Включено у вартість тарифу» на ім’я власника тарифу/близьку особу/дитину

Одна - VISA Gold Рay Wave / VISA Gold Рay Wave Instant Issue / VISA Classic / VISA Classic Instant Issue

Рассказываю продолжение истории.Моё сообщение здесь, естественно, до банка не дошло, но отзыв на другом сайте, который нельзя называть здесь вслух, банк мониторит и реагирует на негатив.Попросили идентификационную информацию и пообещали разобраться.Через некоторое время приходит отписка, что, дескать, на один из ваших вопросов могут ответить только в отделении, а мы лишь контактный центр...Попал сегодня в отделение и задал тот самый вопрос. Откройте, говорю, мне дополнительную карту к кредитной, но только ту пакетную, которую обещают тарифы на сайте и которую вы мне прошлый раз не смогли сделать.- Не можем, - отвечают- На сайте в тарифах пишут, что можно- Нет такого тарифа, вот смотрите- Можете показать не сокращенные, а полные тарифы с сайта?- Вот полные, все равно нет такогоПоверил на слово, пришёл домой и дай, думаю, проверю. И что я вижу: есть пакетная карта до сих пор:Это навернео очень удобно иметь разны варианты тарифов в отделении, на сайте, в своём программном обеспечении.