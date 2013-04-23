Кредит Днiпро

Да, я в прошлом месяце получил и уже оплатил комунал без комиссии
Як швидко отримали картку з моменту подачі заявки?
С первой заявки на 3 день позвонили в обед в воскресенье, попросил перезвонить. Ждал 5 дней и опять подал заявку, через 3 дня карта была в руках. Но я клиент этого банка, коллега с работы подал заявку в понедельник, в четверг привезли карту - он не был клиентом.
господа ... я не понял - а что теперь пополнение счетов 2625 напрямую без транзитника? у меня в разделе мои реквизиті теперь пишет в порле счет мой 2625, а не 2909 как раньше - но при єтом получателем указівается не я а Кредит Днепр, икод Кредит Днепка ... странно ...
IMPRINTER написав:господа ... я не понял - а что теперь пополнение счетов 2625 напрямую без транзитника? у меня в разделе мои реквизиті теперь пишет в порле счет мой 2625, а не 2909 как раньше - но при єтом получателем указівается не я а Кредит Днепр, икод Кредит Днепка ... странно ...
IMPRINTER написав:господа ... я не понял - а что теперь пополнение счетов 2625 напрямую без транзитника? у меня в разделе мои реквизиті теперь пишет в порле счет мой 2625, а не 2909 как раньше - но при єтом получателем указівается не я а Кредит Днепр, икод Кредит Днепка ... странно ...
СЕП перестал пользоваться для пополнения, после подключения бесплатного р2р.[/quote] Где подключается бесплатный п2п от кредитднепра?[/quote]
На их сайте предлагают три варианта отправки р2р: 1. На сайте. Проверял, без комиссии на все карты кредитка и депозитка(сюда СЕП - платный) 2. В интернет банке. Не нашел. В поддержку было лень звонить 3. В приложении. Не знаю, так и не поставил.
Странный банк. Оформил заявку на карту портмоне. Перезвонили, все уточнили. Через неделю карту привезли. Позвонил на горячку ее типа активировали. Через неделю пробую ее пополнить. Болт. Звоню на горячку грю карта не работает. Она у вас не активна. Верней врата активна а счёт заблокирован. Мы разберемся. Уже 2 дня разбираются
Esq написав:Остаётся загадкой зачем в интернет-банке КД сделал почту и на сайте вывесил контактный email, если и на то и на другое они злостно забивают
Рассказываю продолжение истории.
Моё сообщение здесь, естественно, до банка не дошло, но отзыв на другом сайте, который нельзя называть здесь вслух, банк мониторит и реагирует на негатив.
Попросили идентификационную информацию и пообещали разобраться.
Через некоторое время приходит отписка, что, дескать, на один из ваших вопросов могут ответить только в отделении, а мы лишь контактный центр...
Попал сегодня в отделение и задал тот самый вопрос. Откройте, говорю, мне дополнительную карту к кредитной, но только ту пакетную, которую обещают тарифы на сайте и которую вы мне прошлый раз не смогли сделать.
- Не можем, - отвечают - На сайте в тарифах пишут, что можно - Нет такого тарифа, вот смотрите - Можете показать не сокращенные, а полные тарифы с сайта? - Вот полные, все равно нет такого
Поверил на слово, пришёл домой и дай, думаю, проверю. И что я вижу: есть пакетная карта до сих пор:
ТАРИФИ БАНКУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНИХ КАРТОК З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ Для приватних клієнтів*
5. Додаткові картки2 5.1. Додаткова картка за тарифом «Включено у вартість тарифу» на ім’я власника тарифу/близьку особу/дитину Одна - VISA Gold Рay Wave / VISA Gold Рay Wave Instant Issue / VISA Classic / VISA Classic Instant Issue
Это навернео очень удобно иметь разны варианты тарифов в отделении, на сайте, в своём программном обеспечении.