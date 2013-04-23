Кредит Днiпро

я платив 200 грн ще у Березні за додаткову до Фрикарголди....
а про який ресурс йдеться- можна у приватному повідомленні?
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:07
я платив 200 грн ще у Березні за додаткову до Фрикарголди....
а про який ресурс йдеться- можна у приватному повідомленні?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:13
до речи, згадалося: операціяністка дивно оформила оці 200 грн за випуск додаткової картки- як поповнення карткового рахунку- готівкою в касу, а потім списала ці 200 грн з рахунку вже.....
назагал до того в інших банках це робилось як за випуск, окремим платіжним дорученням.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:34
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