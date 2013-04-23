я платив 200 грн ще у Березні за додаткову до Фрикарголди....
а про який ресурс йдеться- можна у приватному повідомленні?
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:07
я платив 200 грн ще у Березні за додаткову до Фрикарголди....
а про який ресурс йдеться- можна у приватному повідомленні?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:13
до речи, згадалося: операціяністка дивно оформила оці 200 грн за випуск додаткової картки- як поповнення карткового рахунку- готівкою в касу, а потім списала ці 200 грн з рахунку вже.....
назагал до того в інших банках це робилось як за випуск, окремим платіжним дорученням.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:34
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:39
Re: Кредит Днiпро
два місяці тому випускав до голдівської кредитки додаткову миттєву звичайну карту безкоштовно
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:52
С мгновенными картами там тоже странная история.
Сначала мне вроде даже хотели предложить дополнительную мгновенную, но поскольку я оформляю сейчас в середине срока действия своей основной карты, то на отделении просто нет подходящей мгновенной карты, срок которой бы не выходил за срок действия основной.
Затем когда зашел разговор о тарифах, то в версии тарифов "для отделения" оказалось, что даже мгновенная не положена бесплатно.
А ещё до этого в контакт центре говорили так, что дескать идите в отделении и там вам скажут есть ли еще на отделении бесплатные дополнительные карты. Контакт центр, мол, не может этого сказать. Видимо, они имели в виду как раз этот момент со сроком действия.
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