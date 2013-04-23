RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:07

я платив 200 грн ще у Березні за додаткову до Фрикарголди....
а про який ресурс йдеться- можна у приватному повідомленні?
chieff
 
Повідомлень: 240
З нами з: 31.07.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:13

  chieff написав:я платив 200 грн ще у Березні за додаткову до Фрикарголди....


до речи, згадалося: операціяністка дивно оформила оці 200 грн за випуск додаткової картки- як поповнення карткового рахунку- готівкою в касу, а потім списала ці 200 грн з рахунку вже.....
назагал до того в інших банках це робилось як за випуск, окремим платіжним дорученням.
chieff
 
Повідомлень: 240
З нами з: 31.07.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:34

  chieff написав:я платив 200 грн ще у Березні за додаткову до Фрикарголди....
а про який ресурс йдеться- можна у приватному повідомленні?


Так и мне говорят, то, мол, платная она. А в тарифах на сайте одна пакетная дополнительная - бесплатна.
Esq
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 18.08.06
Подякував: 390 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:39

Re: Кредит Днiпро

два місяці тому випускав до голдівської кредитки додаткову миттєву звичайну карту безкоштовно
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:52

  wolt450 написав:два місяці тому випускав до голдівської кредитки додаткову миттєву звичайну карту безкоштовно


С мгновенными картами там тоже странная история.

Сначала мне вроде даже хотели предложить дополнительную мгновенную, но поскольку я оформляю сейчас в середине срока действия своей основной карты, то на отделении просто нет подходящей мгновенной карты, срок которой бы не выходил за срок действия основной.

Затем когда зашел разговор о тарифах, то в версии тарифов "для отделения" оказалось, что даже мгновенная не положена бесплатно.

А ещё до этого в контакт центре говорили так, что дескать идите в отделении и там вам скажут есть ли еще на отделении бесплатные дополнительные карты. Контакт центр, мол, не может этого сказать. Видимо, они имели в виду как раз этот момент со сроком действия.
Esq
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 18.08.06
Подякував: 390 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 249250251252
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uaprofi, Vorlon, wolt450, Искатель і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит Оптима Банк 1, 2, 3
Модератор » Вів 23 кві, 2013 08:48
26 13766
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank) 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Пон 05 тра, 2008 14:25
83 68482
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.