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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 вер, 2018 12:28
Asdушный написав:
Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700
Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться..
Lj
вигляда що надіслали геть усим клієнтам....
в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався
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chieff
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Додано: Чет 06 вер, 2018 17:13
chieff написав: Asdушный написав:
Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700
Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться..
Lj
вигляда що надіслали геть усим клієнтам....
в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався
Вже прислали СМС з вибаченням...технічний збій.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Чет 06 вер, 2018 19:06
Відточують телефонний спаммінг!
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:17
chieff написав: Asdушный написав:
Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700
Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться..
Lj
вигляда що надіслали геть усим клієнтам....
в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався
Ага, взбодрили слегка, разбудили, а то я засыпать уже начал на работе. Все клиенты получили видимо ))
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ivokal
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Додано: Суб 06 жов, 2018 02:18
Розкажіть про банк. Депо можна ставити?
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