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Обслуговування в українських
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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
43
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
45
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 12:28

  Asdушный написав:Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700

Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться.. :(
Lj

вигляда що надіслали геть усим клієнтам....
в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався :)
chieff
 
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Подякував: 258 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 17:13

  chieff написав:
  Asdушный написав:Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700

Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться.. :(
Lj

вигляда що надіслали геть усим клієнтам....
в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався :)

Вже прислали СМС з вибаченням...технічний збій.
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 19:06

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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:17

  chieff написав:
  Asdушный написав:Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700

Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться.. :(
Lj

вигляда що надіслали геть усим клієнтам....
в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався :)


Ага, взбодрили слегка, разбудили, а то я засыпать уже начал на работе. Все клиенты получили видимо ))
ivokal
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:18

Розкажіть про банк. Депо можна ставити?
Ethereum
 
Повідомлень: 153
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