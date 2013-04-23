Кредит Днiпро

Asdушный написав:Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700
Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться..
Lj
вигляда що надіслали геть усим клієнтам.... в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався
Asdушный написав:Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700
Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться..
Lj
вигляда що надіслали геть усим клієнтам.... в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався
Вже прислали СМС з вибаченням...технічний збій.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Asdушный написав:Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700
Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться..
Lj
вигляда що надіслали геть усим клієнтам.... в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався
Ага, взбодрили слегка, разбудили, а то я засыпать уже начал на работе. Все клиенты получили видимо ))