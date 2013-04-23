Кредит Днiпро

Asdушный написав:Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700
Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться..
Lj
вигляда що надіслали геть усим клієнтам.... в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався
Asdушный написав:Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700
Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться..
Lj
вигляда що надіслали геть усим клієнтам.... в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався
Вже прислали СМС з вибаченням...технічний збій.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Asdушный написав:Шановний клієнте! З 24.09.2018 р. Ваше обслуговування у Банку Кредит Дніпро здійснюватиметься у відділенні за новою адресою: м. Дніпро, бул. Європейський, 2. Детальніше за номером Інфоцентру 0800507700
Круто! А ничего что я в Киеве обитаю? Или киевские отделения все закрывают? На горячку не дозвониться..
Lj
вигляда що надіслали геть усим клієнтам.... в мене не Кийов і не Дніпро...... також отримав та перелякався
Ага, взбодрили слегка, разбудили, а то я засыпать уже начал на работе. Все клиенты получили видимо ))
Безготівковий переказ коштів, за розпорядженням клієнта, з поточного рахунку на рахунки фізичних і юридичних осіб: 3,6 1 % мін. екв. 10 USD макс. екв. 1 000 UAH** —-———— **Обмеження по максимальній величині тарифу застосовується тільки у разі, якщо одноразова сума клієнтської транзакції дорівнює або перевищує еквівалент одного мільйону доларів США за курсом НБУ на дату здійснення операції. ——
Интересно придумали Если миллион и больше то 1000 грн если меньше то 1%
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Безготівковий переказ коштів, за розпорядженням клієнта, з поточного рахунку на рахунки фізичних і юридичних осіб: 3,6 1 % мін. екв. 10 USD макс. екв. 1 000 UAH** —-———— **Обмеження по максимальній величині тарифу застосовується тільки у разі, якщо одноразова сума клієнтської транзакції дорівнює або перевищує еквівалент одного мільйону доларів США за курсом НБУ на дату здійснення операції. ——
Интересно придумали Если миллион и больше то 1000 грн если меньше то 1%
ну а чё ) шлите лимон )
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