RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 253254255256

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
43
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
45
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:26

"ДІРА" В КАПІТАЛІ БАНКУ ПІНЧУКА ЗБІЛЬШИЛАСЯ

Згідно зі звітністю банку “Кредит Дніпро”, на 01 жовтня його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 3,86%, тоді як на 01 вересня було 4,49%. Нормативна вимога НБУ - не менше 10%.

На 01 жовтня цей банк, підконтрольний Віктору Пінчуку, також порушував

- норматив короткострокової ліквідності (визначає мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року), який склав 48,05%, тоді як вимога НБУ - не менше 60%;
- норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, який склав 42,94%, тоді як вимога НБУ - не більш 25%;
- норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, який склав 124,45%, тоді як вимога НБУ - не більше 25%;
- норматив великих кредитних ризиків, який склав 1 121,12%, тоді як вимога НБУ - не більше 800%;
- ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції, значення якого склало 118,29%, тоді як вимога НБУ - не більше 5%.

Збиток банку “Кредит Дніпро” за 8 місяців - 477 млн грн.

Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла, що банк “Кредит Дніпро” Віктора Пінчука, як і “Місто Банк” Івана Фурсіна “випав” з нормативу регулятивного капіталу через визнання “додаткових збитків за старими проблемними кредитами, за якими був ряд судових процесів". Як наголошувалося, ці банки повинні усунути порушення нормативу до кінця року (через докапіталізацію, реструктуризацію проблемної заборгованості тощо).

Як повідомлялося, трубно-колісна компанія "Інтерпайп" (теж підконтрольна Віктору Пінчуку) під час зустрічі з кредиторами в Лондоні 17 липня представила попередній план реструктуризації зобов`язань на $1,25 млрд.

Боржник пропонує конвертувати зазначену заборгованість в шестирічні єврооблігації на $310 млн з купоном 9,35% річних, а також два кредитні транші - на $45 млн перед українськими банками і на $45 млн перед міжнародними. Решту боргу - списати.

За оцінками Concorde Capital, номінальне списання боргу складе 59% для внутрішніх кредиторів "Інтерпайпа" і 62% для міжнародних кредиторів, включаючи власників облігацій.

http://finbalance.com.ua/news/Dira-v-kapitali-banku-Pinchuka-zbilshilasya
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6373
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4261 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:07

  Вкладчик1234 написав:
Згідно зі звітністю банку “Кредит Дніпро”, на 01 жовтня його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 3,86%, тоді як на 01 вересня було 4,49%. Нормативна вимога НБУ - не менше 10%.

На 01 жовтня цей банк, підконтрольний Віктору Пінчуку, також порушував

- норматив короткострокової ліквідності (визначає мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року), який склав 48,05%, тоді як вимога НБУ - не менше 60%;
- норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, який склав 42,94%, тоді як вимога НБУ - не більш 25%;
- норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, який склав 124,45%, тоді як вимога НБУ - не більше 25%;
- норматив великих кредитних ризиків, який склав 1 121,12%, тоді як вимога НБУ - не більше 800%;
- ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції, значення якого склало 118,29%, тоді як вимога НБУ - не більше 5%.

Збиток банку “Кредит Дніпро” за 8 місяців - 477 млн грн.

Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла, що банк “Кредит Дніпро” Віктора Пінчука, як і “Місто Банк” Івана Фурсіна “випав” з нормативу регулятивного капіталу через визнання “додаткових збитків за старими проблемними кредитами, за якими був ряд судових процесів". Як наголошувалося, ці банки повинні усунути порушення нормативу до кінця року (через докапіталізацію, реструктуризацію проблемної заборгованості тощо).

Як повідомлялося, трубно-колісна компанія "Інтерпайп" (теж підконтрольна Віктору Пінчуку) під час зустрічі з кредиторами в Лондоні 17 липня представила попередній план реструктуризації зобов`язань на $1,25 млрд.

Боржник пропонує конвертувати зазначену заборгованість в шестирічні єврооблігації на $310 млн з купоном 9,35% річних, а також два кредитні транші - на $45 млн перед українськими банками і на $45 млн перед міжнародними. Решту боргу - списати.

За оцінками Concorde Capital, номінальне списання боргу складе 59% для внутрішніх кредиторів "Інтерпайпа" і 62% для міжнародних кредиторів, включаючи власників облігацій.

http://finbalance.com.ua/news/Dira-v-kapitali-banku-Pinchuka-zbilshilasya

Виглядає що Піня сам собі кредити буде пробачати...хороший біснес...а шо?
Ну а банку запишем в проблемні...у будем спостерігати як вони з НБУ ситуацію розрулять. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25720
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:41

Проблем 0
все працює чотко згідно усталеного плану.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3149
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:57

Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
Подскажите, пожалуйста, по карте «Freecard gold», где можно увидеть тарифы?
В частности, интересует пополнение по P2P и снятие собственных и кредитных средств.

Огромное спасибо всем ответившим!
ShtormK
 
Повідомлень: 34
З нами з: 12.05.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:12

Недовго музіка та грала

Шановні клієнти!
Звертаємо вашу увагу на закінчення термінів дії програми лояльності «Політаємо зі смаком»:
• термін дії програми – до 15.11.2018 року (з цієї дати буде припинено нарахування балів за транзакції у
торговельно-сервісній мережі);
• обмін балів можна буде здійснити до 15.12.2018 року.
З повагою,
Банк Кредит Дніпро
chieff
 
Повідомлень: 246
З нами з: 31.07.08
Подякував: 259 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 253254255256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Blister, PUnder, Vorlon, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит Оптима Банк 1, 2, 3
Модератор » Вів 23 кві, 2013 08:48
26 14268
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank) 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Пон 05 тра, 2008 14:25
83 69338
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.