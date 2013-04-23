Кредит Днiпро

Згідно зі звітністю банку “Кредит Дніпро”, на 01 жовтня його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 3,86%, тоді як на 01 вересня було 4,49%. Нормативна вимога НБУ - не менше 10%.



На 01 жовтня цей банк, підконтрольний Віктору Пінчуку, також порушував



- норматив короткострокової ліквідності (визначає мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року), який склав 48,05%, тоді як вимога НБУ - не менше 60%;

- норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, який склав 42,94%, тоді як вимога НБУ - не більш 25%;

- норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, який склав 124,45%, тоді як вимога НБУ - не більше 25%;

- норматив великих кредитних ризиків, який склав 1 121,12%, тоді як вимога НБУ - не більше 800%;

- ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції, значення якого склало 118,29%, тоді як вимога НБУ - не більше 5%.



Збиток банку “Кредит Дніпро” за 8 місяців - 477 млн грн.



Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла, що банк “Кредит Дніпро” Віктора Пінчука, як і “Місто Банк” Івана Фурсіна “випав” з нормативу регулятивного капіталу через визнання “додаткових збитків за старими проблемними кредитами, за якими був ряд судових процесів". Як наголошувалося, ці банки повинні усунути порушення нормативу до кінця року (через докапіталізацію, реструктуризацію проблемної заборгованості тощо).



Як повідомлялося, трубно-колісна компанія "Інтерпайп" (теж підконтрольна Віктору Пінчуку) під час зустрічі з кредиторами в Лондоні 17 липня представила попередній план реструктуризації зобов`язань на $1,25 млрд.



Боржник пропонує конвертувати зазначену заборгованість в шестирічні єврооблігації на $310 млн з купоном 9,35% річних, а також два кредитні транші - на $45 млн перед українськими банками і на $45 млн перед міжнародними. Решту боргу - списати.



За оцінками Concorde Capital, номінальне списання боргу складе 59% для внутрішніх кредиторів "Інтерпайпа" і 62% для міжнародних кредиторів, включаючи власників облігацій.