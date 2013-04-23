Кредит Днiпро

Згідно зі звітністю банку “Кредит Дніпро”, на 01 жовтня його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 3,86%, тоді як на 01 вересня було 4,49%. Нормативна вимога НБУ - не менше 10%.
На 01 жовтня цей банк, підконтрольний Віктору Пінчуку, також порушував
- норматив короткострокової ліквідності (визначає мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року), який склав 48,05%, тоді як вимога НБУ - не менше 60%; - норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, який склав 42,94%, тоді як вимога НБУ - не більш 25%; - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, який склав 124,45%, тоді як вимога НБУ - не більше 25%; - норматив великих кредитних ризиків, який склав 1 121,12%, тоді як вимога НБУ - не більше 800%; - ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції, значення якого склало 118,29%, тоді як вимога НБУ - не більше 5%.
Збиток банку “Кредит Дніпро” за 8 місяців - 477 млн грн.
Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла, що банк “Кредит Дніпро” Віктора Пінчука, як і “Місто Банк” Івана Фурсіна “випав” з нормативу регулятивного капіталу через визнання “додаткових збитків за старими проблемними кредитами, за якими був ряд судових процесів". Як наголошувалося, ці банки повинні усунути порушення нормативу до кінця року (через докапіталізацію, реструктуризацію проблемної заборгованості тощо).
Як повідомлялося, трубно-колісна компанія "Інтерпайп" (теж підконтрольна Віктору Пінчуку) під час зустрічі з кредиторами в Лондоні 17 липня представила попередній план реструктуризації зобов`язань на $1,25 млрд.
Боржник пропонує конвертувати зазначену заборгованість в шестирічні єврооблігації на $310 млн з купоном 9,35% річних, а також два кредитні транші - на $45 млн перед українськими банками і на $45 млн перед міжнародними. Решту боргу - списати.
За оцінками Concorde Capital, номінальне списання боргу складе 59% для внутрішніх кредиторів "Інтерпайпа" і 62% для міжнародних кредиторів, включаючи власників облігацій.
Згідно зі звітністю банку “Кредит Дніпро”, на 01 жовтня його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 3,86%, тоді як на 01 вересня було 4,49%. Нормативна вимога НБУ - не менше 10%.
На 01 жовтня цей банк, підконтрольний Віктору Пінчуку, також порушував
- норматив короткострокової ліквідності (визначає мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року), який склав 48,05%, тоді як вимога НБУ - не менше 60%; - норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, який склав 42,94%, тоді як вимога НБУ - не більш 25%; - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, який склав 124,45%, тоді як вимога НБУ - не більше 25%; - норматив великих кредитних ризиків, який склав 1 121,12%, тоді як вимога НБУ - не більше 800%; - ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції, значення якого склало 118,29%, тоді як вимога НБУ - не більше 5%.
Збиток банку “Кредит Дніпро” за 8 місяців - 477 млн грн.
Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла, що банк “Кредит Дніпро” Віктора Пінчука, як і “Місто Банк” Івана Фурсіна “випав” з нормативу регулятивного капіталу через визнання “додаткових збитків за старими проблемними кредитами, за якими був ряд судових процесів". Як наголошувалося, ці банки повинні усунути порушення нормативу до кінця року (через докапіталізацію, реструктуризацію проблемної заборгованості тощо).
Як повідомлялося, трубно-колісна компанія "Інтерпайп" (теж підконтрольна Віктору Пінчуку) під час зустрічі з кредиторами в Лондоні 17 липня представила попередній план реструктуризації зобов`язань на $1,25 млрд.
Боржник пропонує конвертувати зазначену заборгованість в шестирічні єврооблігації на $310 млн з купоном 9,35% річних, а також два кредитні транші - на $45 млн перед українськими банками і на $45 млн перед міжнародними. Решту боргу - списати.
За оцінками Concorde Capital, номінальне списання боргу складе 59% для внутрішніх кредиторів "Інтерпайпа" і 62% для міжнародних кредиторів, включаючи власників облігацій.
Виглядає що Піня сам собі кредити буде пробачати...хороший біснес...а шо? Ну а банку запишем в проблемні...у будем спостерігати як вони з НБУ ситуацію розрулять.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Доброго времени суток уважаемым форумчанам! Подскажите, пожалуйста, по карте «Freecard gold», где можно увидеть тарифы? В частности, интересует пополнение по P2P и снятие собственных и кредитных средств.
Шановні клієнти! Звертаємо вашу увагу на закінчення термінів дії програми лояльності «Політаємо зі смаком»: • термін дії програми – до 15.11.2018 року (з цієї дати буде припинено нарахування балів за транзакції у торговельно-сервісній мережі); • обмін балів можна буде здійснити до 15.12.2018 року. З повагою, Банк Кредит Дніпро
ShtormK написав:Доброго времени суток уважаемым форумчанам! Подскажите, пожалуйста, по карте «Freecard gold», где можно увидеть тарифы? В частности, интересует пополнение по P2P и снятие собственных и кредитных средств.
Огромное спасибо всем ответившим!
Еще раз обращаюсь с просьбой, подскажите ссылку на тарифы по карте. Интересует пополнение по P2P, будет ли комиссия, а также снятие с карты собственных и кредитных средств.
ShtormK написав:Доброго времени суток уважаемым форумчанам! Подскажите, пожалуйста, по карте «Freecard gold», где можно увидеть тарифы? В частности, интересует пополнение по P2P и снятие собственных и кредитных средств.
Огромное спасибо всем ответившим!
Еще раз обращаюсь с просьбой, подскажите ссылку на тарифы по карте. Интересует пополнение по P2P, будет ли комиссия, а также снятие с карты собственных и кредитных средств.
chieff написав:Шановні клієнти! Звертаємо вашу увагу на закінчення термінів дії програми лояльності «Політаємо зі смаком»: • термін дії програми – до 15.11.2018 року (з цієї дати буде припинено нарахування балів за транзакції у торговельно-сервісній мережі); • обмін балів можна буде здійснити до 15.12.2018 року. З повагою, Банк Кредит Дніпро
и что эту говнопрограмму хуже которой был разве что кольцеброс кто-то юзал?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
chieff написав:Шановні клієнти! Звертаємо вашу увагу на закінчення термінів дії програми лояльності «Політаємо зі смаком»: • термін дії програми – до 15.11.2018 року (з цієї дати буде припинено нарахування балів за транзакції у торговельно-сервісній мережі); • обмін балів можна буде здійснити до 15.12.2018 року. З повагою, Банк Кредит Дніпро
и что эту говнопрограмму хуже которой был разве что кольцеброс кто-то юзал?
Коли отримав кредитку голдівську, було 2% чистими на всі операції. було круто