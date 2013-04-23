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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 19:24
wolt450
там неликвидщная монетизация
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Додано: Чет 18 жов, 2018 19:25
wolt450 написав: IMPRINTER написав: chieff написав:
Шановні клієнти!
Звертаємо вашу увагу на закінчення термінів дії програми лояльності «Політаємо зі смаком»:
• термін дії програми – до 15.11.2018 року (з цієї дати буде припинено нарахування балів за транзакції у
торговельно-сервісній мережі);
• обмін балів можна буде здійснити до 15.12.2018 року.
З повагою,
Банк Кредит Дніпро
и что эту говнопрограмму хуже которой был разве что кольцеброс кто-то юзал?
Коли отримав кредитку голдівську, було 2% чистими на всі операції. було круто
надоест Пинчуку играться в банки и пустит КД по ветру
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 18 жов, 2018 20:06
sens написав:
надоест Пинчуку играться в банки и пустит КД по ветру
СЛТ поймает
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 18 жов, 2018 20:12
IMPRINTER написав:wolt450
там неликвидщная монетизация
Люба кав'ярня. без проблем
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wolt450
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