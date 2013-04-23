wolt450
там неликвидщная монетизация
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 19:24
wolt450
там неликвидщная монетизация
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 18 жов, 2018 19:25
надоест Пинчуку играться в банки и пустит КД по ветру
никому не верю
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:06
Re: Кредит Днiпро
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:12
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:40
Банк попав під санції
обережніше
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:46
Новинський і Ахметов в списку?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:18
Думаю, эти санкции важны только для хутинской пропаганды. Очередная великая победа ху"ла над бандеровцами.
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