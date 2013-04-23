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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
43
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
45
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:24

wolt450

там неликвидщная монетизация
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Повідомлень: 35350
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Подякував: 206 раз.
Подякували: 5624 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:25

  wolt450 написав:
  IMPRINTER написав:
  chieff написав:Шановні клієнти!
Звертаємо вашу увагу на закінчення термінів дії програми лояльності «Політаємо зі смаком»:
• термін дії програми – до 15.11.2018 року (з цієї дати буде припинено нарахування балів за транзакції у
торговельно-сервісній мережі);
• обмін балів можна буде здійснити до 15.12.2018 року.
З повагою,
Банк Кредит Дніпро


и что эту говнопрограмму хуже которой был разве что кольцеброс кто-то юзал?


Коли отримав кредитку голдівську, було 2% чистими на всі операції. було круто
надоест Пинчуку играться в банки и пустит КД по ветру
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:06

Re: Кредит Днiпро

  sens написав:надоест Пинчуку играться в банки и пустит КД по ветру

СЛТ поймает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:12

  IMPRINTER написав:wolt450

там неликвидщная монетизация


Люба кав'ярня. без проблем
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:40

Банк попав під санції

обережніше

https://finclub.net/news/bank-kredit-dn ... ktsii.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:46

  greenozon написав:Банк попав під санції

обережніше

https://finclub.net/news/bank-kredit-dn ... ktsii.html

Новинський і Ахметов в списку?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:18

  greenozon написав:Банк попав під санції

обережніше

https://finclub.net/news/bank-kredit-dn ... ktsii.html

Думаю, эти санкции важны только для хутинской пропаганды. Очередная великая победа ху"ла над бандеровцами.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:36

Цікаво інше- чому під ру-санції попав лише 1 (!!!) банк із 80-ти укробанків

є вже реакція НБУ

https://finclub.net/news/v-natsbanke-ot ... ii-rf.html
+50грн !
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greenozon
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