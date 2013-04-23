Кредит Днiпро

chieff написав:Шановні клієнти! Звертаємо вашу увагу на закінчення термінів дії програми лояльності «Політаємо зі смаком»: • термін дії програми – до 15.11.2018 року (з цієї дати буде припинено нарахування балів за транзакції у торговельно-сервісній мережі); • обмін балів можна буде здійснити до 15.12.2018 року. З повагою, Банк Кредит Дніпро
и что эту говнопрограмму хуже которой был разве что кольцеброс кто-то юзал?
Коли отримав кредитку голдівську, було 2% чистими на всі операції. було круто
надоест Пинчуку играться в банки и пустит КД по ветру
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