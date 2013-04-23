Marica
ні, всі в ПБ (поки що)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:41
Marica
ні, всі в ПБ (поки що)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:29
Минфин лишил банк Кредит Днепр права заниматься бюджетными выплатами
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:58
Re: Кредит Днiпро
Ага,
Чотири банки позбавили права виплачувати гроші бюджетникам і пенсіонерам
Зі списку уповноважених виключили Мегабанк, «Глобус», «Конкорд» і «Кредит-Дніпро»
Просьба к банку прокомментировать.
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:38
Через місяць можуть назад повернути виплату,це не проблема,можливо не вчасно подали документи на конкурс
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