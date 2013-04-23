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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
43
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
45
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:41

Marica

ні, всі в ПБ (поки що)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:29

Минфин лишил банк Кредит Днепр права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:58

Re: Кредит Днiпро

  vkladchiik написав:Минфин лишил банк Кредит Днепр права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html


Ага,
Чотири банки позбавили права виплачувати гроші бюджетникам і пенсіонерам
Зі списку уповноважених виключили Мегабанк, «Глобус», «Конкорд» і «Кредит-Дніпро»
https://mind.ua/news/20191608-chotiri-banki-pozbavili-prava-viplachuvati-groshi-byudzhetnikam-i-pensioneram

Просьба к банку прокомментировать.
avax
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:38

  avax написав:
  vkladchiik написав:Минфин лишил банк Кредит Днепр права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html


Ага,
Чотири банки позбавили права виплачувати гроші бюджетникам і пенсіонерам
Зі списку уповноважених виключили Мегабанк, «Глобус», «Конкорд» і «Кредит-Дніпро»
https://mind.ua/news/20191608-chotiri-banki-pozbavili-prava-viplachuvati-groshi-byudzhetnikam-i-pensioneram

Просьба к банку прокомментировать.

Через місяць можуть назад повернути виплату,це не проблема,можливо не вчасно подали документи на конкурс
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:43

Re: Кредит Днiпро

А за оформление и обслуживание карточки портмоне берут деньги!?
vitaliy_klimenko
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:05

  vitaliy_klimenko написав:А за оформление и обслуживание карточки портмоне берут деньги!?

https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... 3.2018.pdf
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:27

Квесторе_поверніться

Спасибо ))
vitaliy_klimenko
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