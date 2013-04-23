Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:41
Marica ні, всі в ПБ (поки що)
greenozon
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:29
Минфин лишил банк Кредит Днепр права заниматься бюджетными выплатами
https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html
vkladchiik
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:58
Ага,
Чотири банки позбавили права виплачувати гроші бюджетникам і пенсіонерам
Зі списку уповноважених виключили Мегабанк, «Глобус», «Конкорд» і «Кредит-Дніпро»
https://mind.ua/news/20191608-chotiri-banki-pozbavili-prava-viplachuvati-groshi-byudzhetnikam-i-pensioneram
Просьба к банку прокомментировать.
avax
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:38
Через місяць можуть назад повернути виплату,це не проблема,можливо не вчасно подали документи на конкурс
tarasum
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:43
А за оформление и обслуживание карточки портмоне берут деньги!?
vitaliy_klimenko
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Додано: Пон 17 гру, 2018 09:05
vitaliy_klimenko написав:
А за оформление и обслуживание карточки портмоне берут деньги!?
https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... 3.2018.pdf
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:27
Квесторе_поверніться Спасибо ))
vitaliy_klimenko
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Додано: Пон 17 гру, 2018 21:51
Можливий кредитний лимит до 1 млн грн:)
Skiw
Skiw
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:01
Skiw написав:
Можливий кредитний лимит до 1 млн грн:)
А какие там плюшки?
tano
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Додано: Вів 18 гру, 2018 00:54
Skiw Надо брать ))
vitaliy_klimenko
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