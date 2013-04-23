|
|
|
Кредит Днiпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:53
Банк прокомментировать так и не соизволил, но прислал СМС, что с 1.01.2019 бюджетные и пенсионные выплаты прекращаются.
-
avax
-
-
- Повідомлень: 1219
- З нами з: 16.09.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 18:35
Кредитдніпро дуже повільно все робить по картці Портмоне,особливо при отриманні кур'єром. Планують доставка по всій Україні. Пощастило отримати кур'єром
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|14677
|
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
|
|83
|69994
|
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB
|