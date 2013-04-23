RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
43
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
45
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:53

Чотири банки позбавили права виплачувати гроші бюджетникам і пенсіонерам
Зі списку уповноважених виключили Мегабанк, «Глобус», «Конкорд» і «Кредит-Дніпро»
https://mind.ua/news/20191608-chotiri-b ... ensioneram

Просьба к банку прокомментировать.


Банк прокомментировать так и не соизволил, но прислал СМС, что с 1.01.2019 бюджетные и пенсионные выплаты прекращаются.
avax
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 16.09.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:35

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_klimenko написав:А за оформление и обслуживание карточки портмоне берут деньги!?

https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... 3.2018.pdf

Кредитдніпро дуже повільно все робить по картці Портмоне,особливо при отриманні кур'єром. Планують доставка по всій Україні. Пощастило отримати кур'єром
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:50

какая счас ситуация в банке?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 80
З нами з: 22.06.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:57

банк умирает - очень жаль !!!
uafran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:16

  uafran написав:банк умирает - очень жаль !!!



Ты кто? :shock:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6397
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:27

  uafran написав:банк умирает - очень жаль !!!

Банк працює,мені дали кредліміт,карточки оформляють. Банк дуже повільно працює,нікуди не спішить
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:40

банк работать может но это ничего не значит
платинум тоже работал и даже звонил и приглашал клиентов
zoawlhxc
 
Повідомлень: 80
З нами з: 22.06.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:50

  zoawlhxc написав:банк работать может но это ничего не значит
платинум тоже работал и даже звонил и приглашал клиентов

Пользователь писать может, но это может ничего не значить:)
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 539
З нами з: 04.04.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:51

  uafran написав:банк умирает - очень жаль !!!

Не лень было регистрироваться?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 539
З нами з: 04.04.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 256257258259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banki, Google Adsense [Bot], ishvara, Kevin, kostya77, zhertovskiy і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит Оптима Банк 1, 2, 3
Модератор » Вів 23 кві, 2013 08:48
26 14686
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank) 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Пон 05 тра, 2008 14:25
83 70006
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65563)
21.12.2018 23:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.