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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:53
Банк прокомментировать так и не соизволил, но прислал СМС, что с 1.01.2019 бюджетные и пенсионные выплаты прекращаются.
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avax
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:35
Кредитдніпро дуже повільно все робить по картці Портмоне,особливо при отриманні кур'єром. Планують доставка по всій Україні. Пощастило отримати кур'єром
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tarasum
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:50
какая счас ситуация в банке?
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zoawlhxc
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:57
банк умирает - очень жаль !!!
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uafran
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:27
uafran написав:
банк умирает - очень жаль !!!
Банк працює,мені дали кредліміт,карточки оформляють. Банк дуже повільно працює,нікуди не спішить
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tarasum
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:40
банк работать может но это ничего не значит
платинум тоже работал и даже звонил и приглашал клиентов
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zoawlhxc
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:50
zoawlhxc написав:
банк работать может но это ничего не значит
платинум тоже работал и даже звонил и приглашал клиентов
Пользователь писать может, но это может ничего не значить:)
Skiw
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:51
uafran написав:
банк умирает - очень жаль !!!
Не лень было регистрироваться?
Skiw
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Додано: Суб 22 гру, 2018 07:36
zoawlhxc написав:
банк работать может но это ничего не значит
платинум тоже работал и даже звонил и приглашал клиентов
Платинум працював і платив відсотки без проблем,так має бути,а не навпаки,коли банк мертвий,а його тримають,як приклад Втб. Приватбанк став національним. Хто б подумав?
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tarasum
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