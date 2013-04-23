Кредит Днiпро

платинум работал благодаря коррупционной связи рожковой и экс-собственников платинума.
пинчук тоже не простой перец и думаю может тоже защитить себя, еслиему нужен будет этот банк - если он сам решит его похоронить - то это другое дело.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:32
платинум работал благодаря коррупционной связи рожковой и экс-собственников платинума.
пинчук тоже не простой перец и думаю может тоже защитить себя, еслиему нужен будет этот банк - если он сам решит его похоронить - то это другое дело.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:36
Зря чтоли Пинчук оплачивает эту "группу прикрытия"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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