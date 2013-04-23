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Обслуговування в українських
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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
43
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
45
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:32

  zoawlhxc написав:банк работать может но это ничего не значит
платинум тоже работал и даже звонил и приглашал клиентов


платинум работал благодаря коррупционной связи рожковой и экс-собственников платинума.
пинчук тоже не простой перец и думаю может тоже защитить себя, еслиему нужен будет этот банк - если он сам решит его похоронить - то это другое дело.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:36

Зря чтоли Пинчук оплачивает эту "группу прикрытия"?
https://creditdnepr.com.ua/ru/pro-bank/kerivnyctvo/naglyadova-rada
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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