Кредит Днiпро

платинум работал благодаря коррупционной связи рожковой и экс-собственников платинума.
пинчук тоже не простой перец и думаю может тоже защитить себя, еслиему нужен будет этот банк - если он сам решит его похоронить - то это другое дело.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:32
платинум работал благодаря коррупционной связи рожковой и экс-собственников платинума.
пинчук тоже не простой перец и думаю может тоже защитить себя, еслиему нужен будет этот банк - если он сам решит его похоронить - то это другое дело.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:36
Зря чтоли Пинчук оплачивает эту "группу прикрытия"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:24
Все Ок...може бути якщо виконають
*Акціонером Банку 05.11.2018 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 1 173 млн. грн.
Катерина дала часу до 1 квітня року 2019...по старій памяті...якщо не брешу.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 11:25
То не є прикриття...то з прицілом на захід.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 11:27
Думаю расчёт на то, что НБУ побоится "обидеть уважаемых людей"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:31
Думаю більше з прицілом на фондування з заходу...Строс має сказати все Ок в банці можна фондувати Піня де інвестувати - буде гешефт.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 14:24
26 приехал в отделение переоформить депозит, который закончился 25. Зайдя в отделение, стоит толпа народа. Один мужчина орёт возле кассы, что не хотять перевести на какой то счет деньги. Жду своей очереди. Через пару минут заходит в отделение девушка и говорит она записывалась по телефону на 11ч. Менеджеры советую стать в конец очереди. Дальше заходит пенсионерка и просит продать доллары.Ей говорят что долларов нет. После увиденного сразу захотелось закрыть депозит. Но депозит в этот день так и не удалось забрать.
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:16
В ІБ без проблем переоформити. І +0.2% або 0.5 гривня
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