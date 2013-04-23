wolt450
Я храню все депозитные договора.Попробуй через пару лет налоговой показать откуда деньги.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:10
wolt450
Я храню все депозитные договора.Попробуй через пару лет налоговой показать откуда деньги.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:57
депозитные договора для налоговй до задницы !
депозит не является источником ПЕРВИЧНОГО происхождения денег.
вот только %% по депозиту - это первичное происхождение.
Налоговую будет интересовать откуда та сумма которая была размещена на вашем депо появилась у вас изначально - вы ее заработали, унаследовали, выиграли в лотерею, вам ее подарили ...
так что ваше хранение договоров вам не поможет.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:13
спец есть спец. спасибо.IMPRINTER лучший на форуме
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:15
IMPRINTER
Если показать договора за лет 10, то % получаются внушительные. Помимо этого хоть как то документально можно подтвердить происхождение денег. Это лучше чем рассказывать, что всю жизнь копил.
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:28
Re: Кредит Днiпро
ПрОцент капає на депо кожен місяць, на нього росте новий прОцент...така процентна піраміда.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:43
это не лучше - это аналогично ...
но пока никто не предъявляет никаких претензий в этом плане .. у нас пока нету никаких косвенных форм учета налогов равно как и презумпции виновности налогоплательщика .. пока что вам обязаны доказать, что вы там что-то нечестно заработали, а не вы ...
до принятия нулевой декларации все эти разговоры - чушь ... а нулевую думаю у нас очень долго еще не примут, т.к. нету реального механизма, отвечающего реалиям ее внедрения.
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