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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
43
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
45
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:10

wolt450
Я храню все депозитные договора.Попробуй через пару лет налоговой показать откуда деньги.
Alex201-8
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:57

  Alex201-8 написав:wolt450
Я храню все депозитные договора.Попробуй через пару лет налоговой показать откуда деньги.


депозитные договора для налоговй до задницы !

депозит не является источником ПЕРВИЧНОГО происхождения денег.
вот только %% по депозиту - это первичное происхождение.
Налоговую будет интересовать откуда та сумма которая была размещена на вашем депо появилась у вас изначально - вы ее заработали, унаследовали, выиграли в лотерею, вам ее подарили ...
так что ваше хранение договоров вам не поможет.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:13

  IMPRINTER написав:
  Alex201-8 написав:wolt450
Я храню все депозитные договора.Попробуй через пару лет налоговой показать откуда деньги.


депозитные договора для налоговй до задницы !

депозит не является источником ПЕРВИЧНОГО происхождения денег.
вот только %% по депозиту - это первичное происхождение.
Налоговую будет интересовать откуда та сумма которая была размещена на вашем депо появилась у вас изначально - вы ее заработали, унаследовали, выиграли в лотерею, вам ее подарили ...
так что ваше хранение договоров вам не поможет.

спец есть спец. спасибо.IMPRINTER лучший на форуме
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:15

IMPRINTER
Если показать договора за лет 10, то % получаются внушительные. Помимо этого хоть как то документально можно подтвердить происхождение денег. Это лучше чем рассказывать, что всю жизнь копил.
Alex201-8
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:28

Re: Кредит Днiпро

  IMPRINTER написав:откуда та сумма которая была размещена на вашем депо появилась у вас изначально

ПрОцент капає на депо кожен місяць, на нього росте новий прОцент...така процентна піраміда.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:43

  Alex201-8 написав:IMPRINTER
Если показать договора за лет 10, то % получаются внушительные. Помимо этого хоть как то документально можно подтвердить происхождение денег.

Это лучше чем рассказывать, что всю жизнь копил.


это не лучше - это аналогично ...

но пока никто не предъявляет никаких претензий в этом плане .. у нас пока нету никаких косвенных форм учета налогов равно как и презумпции виновности налогоплательщика .. пока что вам обязаны доказать, что вы там что-то нечестно заработали, а не вы ...

до принятия нулевой декларации все эти разговоры - чушь ... а нулевую думаю у нас очень долго еще не примут, т.к. нету реального механизма, отвечающего реалиям ее внедрения.
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IMPRINTER
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