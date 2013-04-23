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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
43
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:10

  greenozon написав:
newbie

а є десь повний список документів, що можна вважати вичерпним для підтверження походження власних коштів?

Не знаю, но это никак не депозитные договора. По ним можно доказать только законость %, но с них налоги итак удержаны. Плюс выписку банк всегда может дать.

Но вроде у нас происхождением денег не сильно интересуются. Финмон и прочая мишура - это пыль, имитация и лишь повод, чтобы можно было прицепится к кому угодно. При этом большинство указывает, что угодно, это никак не проверяется, а де-биль-ные зацепки сравнительно легко обходятся.

О предприниматедях не говорю, это я о чисто физлицах.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:38

  greenozon написав:Кредит Дніпро чемпіон по кількості порушень нормативів НБУ


шість банків повинні ліквідувати сумарно 6,5 млрд грн нестачі капіталу виконанням планів реструктуризації до 31 грудня 2019 року: "Кредит-Дніпро" – 2,078 млрд грн, Ощадбанк – 1,588 млрд грн, Альфа-Банк – 1,051 млрд грн, Банк інвестицій та заощаджень – 1,046 млрд. грн., Промінвестбанк, підконтрольний російському державному ВЕБ, – 599 млн грн і "Південний" – 169 млн грн.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/30/643997/
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:48

  vitaliian написав:
  greenozon написав:Кредит Дніпро чемпіон по кількості порушень нормативів НБУ


шість банків повинні ліквідувати сумарно 6,5 млрд грн нестачі капіталу виконанням планів реструктуризації до 31 грудня 2019 року: "Кредит-Дніпро" – 2,078 млрд грн, Ощадбанк – 1,588 млрд грн, Альфа-Банк – 1,051 млрд грн, Банк інвестицій та заощаджень – 1,046 млрд. грн., Промінвестбанк, підконтрольний російському державному ВЕБ, – 599 млн грн і "Південний" – 169 млн грн.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/30/643997/

Цілий рік на процес.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:21

Re: Кредит Днiпро

Как думаете, есть ли у банка шансы выжить? Вкусная ставка на год, с надбавкой получается 18,5%...
Сержик
 
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