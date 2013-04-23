Кредит Днiпро

а є десь повний список документів, що можна вважати вичерпним для підтверження походження власних коштів?
Не знаю, но это никак не депозитные договора. По ним можно доказать только законость %, но с них налоги итак удержаны. Плюс выписку банк всегда может дать.
Но вроде у нас происхождением денег не сильно интересуются. Финмон и прочая мишура - это пыль, имитация и лишь повод, чтобы можно было прицепится к кому угодно. При этом большинство указывает, что угодно, это никак не проверяется, а де-биль-ные зацепки сравнительно легко обходятся.
О предприниматедях не говорю, это я о чисто физлицах.
greenozon написав:Кредит Дніпро чемпіон по кількості порушень нормативів НБУ
шість банків повинні ліквідувати сумарно 6,5 млрд грн нестачі капіталу виконанням планів реструктуризації до 31 грудня 2019 року: "Кредит-Дніпро" – 2,078 млрд грн, Ощадбанк – 1,588 млрд грн, Альфа-Банк – 1,051 млрд грн, Банк інвестицій та заощаджень – 1,046 млрд. грн., Промінвестбанк, підконтрольний російському державному ВЕБ, – 599 млн грн і "Південний" – 169 млн грн.
greenozon написав:Кредит Дніпро чемпіон по кількості порушень нормативів НБУ
шість банків повинні ліквідувати сумарно 6,5 млрд грн нестачі капіталу виконанням планів реструктуризації до 31 грудня 2019 року: "Кредит-Дніпро" – 2,078 млрд грн, Ощадбанк – 1,588 млрд грн, Альфа-Банк – 1,051 млрд грн, Банк інвестицій та заощаджень – 1,046 млрд. грн., Промінвестбанк, підконтрольний російському державному ВЕБ, – 599 млн грн і "Південний" – 169 млн грн.
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Сержик написав:Как думаете, есть ли у банка шансы выжить? Вкусная ставка на год, с надбавкой получается 18,5%...
олигархи не любят спасать свои банки ФиК, Форум, Надра, Приват...
Тут і перевіриться Піня на пшивість...олігарх він ще чи недоолігарх. Жеваго -ФіК, Новинський- Форум, Фірташ - Надра, Коломойський -Приват виявились недоолігархами.
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