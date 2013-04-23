RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
43
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:31

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliian написав:
  Сержик написав:Как думаете, есть ли у банка шансы выжить? Вкусная ставка на год, с надбавкой получается 18,5%...

олигархи не любят спасать свои банки ФиК, Форум, Надра, Приват...

Тут і перевіриться Піня на пшивість...олігарх він ще чи недоолігарх.
Жеваго -ФіК, Новинський- Форум, Фірташ - Надра, Коломойський -Приват виявились недоолігархами. :(

Там понимание бизнеса другое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 06.04.16
Подякував: 89 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:59

Нормативи банка підрихтувала...порушує лише 2 нормативи:)
https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... atok_4.pdf
Навіть LCR намалювали.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 10 січ, 2019 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27202
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:14

  Сержик написав:Как думаете, есть ли у банка шансы выжить? Вкусная ставка на год, с надбавкой получается 18,5%...

В конце срока или с ежемесячной?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3758
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:27

  guntherhouse777 написав:
  Сержик написав:Как думаете, есть ли у банка шансы выжить? Вкусная ставка на год, с надбавкой получается 18,5%...

В конце срока или с ежемесячной?

Виплата в кінці, від 210 до 364 дні, відкриття через фрібанк (ІБ), ціна 500.
Поповнення 1 місяць. З щомісячною виплатою 17,5%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27202
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 260261262263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит Оптима Банк 1, 2, 3
Модератор » Вів 23 кві, 2013 08:48
26 14904
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank) 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Пон 05 тра, 2008 14:25
83 70301
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.