Квесторе_поверніться написав:
Тут і перевіриться Піня на пшивість...олігарх він ще чи недоолігарх.
Жеваго -ФіК, Новинський- Форум, Фірташ - Надра, Коломойський -Приват виявились недоолігархами.
Там понимание бизнеса другое.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:31
Там понимание бизнеса другое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:59
Нормативи банка підрихтувала...порушує лише 2 нормативи:)
Навіть LCR намалювали.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 10 січ, 2019 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:14
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:27
Виплата в кінці, від 210 до 364 дні, відкриття через фрібанк (ІБ), ціна 500.
Поповнення 1 місяць. З щомісячною виплатою 17,5%.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:51
Квесторе_поверніться
У банка есть шанс выжить!
Пинчук в конце декабря залил деньги в банк
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:16
Все правильно...капіталу долив...мусить жити.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 23:48
Re: Кредит Днiпро
Валютні ставки впали на 1,5%
залилися і вниз. традиційні качелі для дніпра
промокод від Мінфіна UF9U733
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