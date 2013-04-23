|
|
|
Кредит Днiпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:58
у вас Анал, а у нас Валечка-Валюша
clientage написав:
Скажите там МинФину, шо по бессрочным:
...
У Вали есть Унив-й - 10%
...
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27339
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2186 раз.
- Подякували: 3153 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid
, Banki
, Hack-Stock
, IDAN
, jay2004
, malser
, slasva
, vollena71
, Кочевник
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|26
|15202
|
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
|
|83
|70705
|
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB
|