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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:58
у вас Анал, а у нас Валечка-Валюша
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:14
Re: Кредит Днiпро
А кто знает, этот банк ещё живой? А то иб не работает, горлиния тоже, его не ликвидировали?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:21
НБУ про це ще не знає...Стросу вже передзвонив.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:34
Re: Кредит Днiпро
Капец - иб сдох, операции с картами невозможны, горячка тупо отбивает все звонки ... пора вводить ва
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:35
живой - я сегодня в мобильном ИБ перевод делал, на Веб не заходил
Skiw
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:38
Був живий...а зараз капець...може яка вірусна атака на банку?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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