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Обслуговування в українських
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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:58

у вас Анал, а у нас Валечка-Валюша :) :)
  clientage написав:Скажите там МинФину, шо по бессрочным:
...
У Вали есть Унив-й - 10%
...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:14

Re: Кредит Днiпро

А кто знает, этот банк ещё живой? А то иб не работает, горлиния тоже, его не ликвидировали?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:21

  Stringer написав:А кто знает, этот банк ещё живой? А то иб не работает, горлиния тоже, его не ликвидировали?

НБУ про це ще не знає...Стросу вже передзвонив. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:34

Re: Кредит Днiпро

Капец - иб сдох, операции с картами невозможны, горячка тупо отбивает все звонки ... пора вводить ва
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:35

  Stringer написав:А кто знает, этот банк ещё живой? А то иб не работает, горлиния тоже, его не ликвидировали?


живой - я сегодня в мобильном ИБ перевод делал, на Веб не заходил
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:38

  Skiw написав:
  Stringer написав:А кто знает, этот банк ещё живой? А то иб не работает, горлиния тоже, его не ликвидировали?


живой - я сегодня в мобильном ИБ перевод делал, на Веб не заходил

Був живий...а зараз капець...може яка вірусна атака на банку? :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:23

Re: Кредит Днiпро

Ніби все нормально. Іб працює
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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