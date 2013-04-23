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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:58
у вас Анал, а у нас Валечка-Валюша
clientage написав:
Скажите там МинФину, шо по бессрочным:
...
У Вали есть Унив-й - 10%
...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:14
А кто знает, этот банк ещё живой? А то иб не работает, горлиния тоже, его не ликвидировали?
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:21
Stringer написав:
А кто знает, этот банк ещё живой? А то иб не работает, горлиния тоже, его не ликвидировали?
НБУ про це ще не знає...Стросу вже передзвонив.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:34
Капец - иб сдох, операции с картами невозможны, горячка тупо отбивает все звонки ... пора вводить ва
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:35
Stringer написав:
А кто знает, этот банк ещё живой? А то иб не работает, горлиния тоже, его не ликвидировали?
живой - я сегодня в мобильном ИБ перевод делал, на Веб не заходил
Skiw
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Skiw
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:38
Skiw написав: Stringer написав:
А кто знает, этот банк ещё живой? А то иб не работает, горлиния тоже, его не ликвидировали?
живой - я сегодня в мобильном ИБ перевод делал, на Веб не заходил
Був живий...а зараз капець...може яка вірусна атака на банку?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:23
Ніби все нормально. Іб працює
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wolt450
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:39
Stringer написав:
Капец - иб сдох, операции с картами невозможны, горячка тупо отбивает все звонки ... пора вводить ва
Самий повільний банк,Дніпро нікуди не спішить. Треба просто чекати. Думаю валюту роблять і все поламали.
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tarasum
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