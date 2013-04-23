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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:10
Приглашаем всех участников форума (кто еще не проголосовал)принять участие в "Народном рейтинге кредитных карт" и выбрать две лучших кредитных карты:Народный рейтинг кредитных карт
Нам интересно ваше мнение!
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ShtormK
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